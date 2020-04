Opgeruimd huis, overvolle containers: ‘Zet het niet zomaar buiten’

Wie een ommetje maakt door de stad kan het bijna niet ontgaan: bij vrijwel alle containers stapelt het afval zich op. Met name de hoeveelheid grofvuil die wordt aangeboden is overweldigend. ‘Er is afgelopen week bijna 420 ton meer opgehaald dan in dezelfde week vorig jaar.’

Er ligt van alles naast de containers: matrassen, rollen vloerbedekking, oude wasrekken en kapotte stoelen. “Veel mensen maken van de gelegenheid gebruik om hun schuurtje of zolder op te ruimen,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “Dat begrijpen we, maar dan moet je je afval niet zomaar op straat zetten.”

Het stadsbestuur riep Amsterdammers al meerdere malen op om hun grofvuil alleen aan te bieden op afspraak of op de daarvoor aangewezen dagen. Want slecht voorbeeld doet slecht volgen. Waar het grofvuil verschijnt, liggen binnen de kortste keren ook vuilniszakken en dozen. “Er wordt elke dag zoveel aan de straat gezet dat het na één dag alweer vol staat. Daar zetten anderen vervolgens weer vuilniszakken bij.”

Volgens een woordvoerder van stadsdeel West is daar bijna niet tegenop te werken. Bovendien is er geen peil te trekken op waar en wanneer het grofvuil ergens opduikt. “Het verschilt per buurt en van week tot week. Op dit moment ligt er in de Baarsjes veel vuil, vorige week was dat het geval in Bos en Lommer.”

Naast grofvuil gooien Amsterdammers ook veel meer karton – zo’n 18 ton extra in de afgelopen week – en huisvuil weg. “De toename van het karton is te verklaren omdat mensen veel meer dingen online bestellen dan normaal,” zegt een woordvoerder van de gemeente. Bovendien kopen mensen ook meer nieuwe dingen voor bijvoorbeeld hun tuinen en balkons, die vaak ook verpakt zijn in karton.

Voor de toename in de hoeveelheid huisvuil – een stijging van zo’n 25 procent – is ook een eenvoudige verklaring. Mensen zijn veel meer thuis dan normaal. Daarentegen neemt de hoeveelheid bedrijfsafval op veel plekken af. In stadsdeel Centrum bijvoorbeeld met zo’n 30 procent. De gemeente is daarom tijdelijk gestopt met het ophalen van dat soort afval. “Die mensen kunnen we dan weer inzetten voor het ophalen van grofvuil, karton en huisvuil,” zegt een woordvoerder.

De ophoping van het afval op straat is daarnaast deels te verklaren doordat de reinigingsdienst minder capaciteit heeft dan normaal. Er is een hoger ziekteverzuim onder het personeel vanwege het coronavirus. Want ook voor vuilnismannen geldt: wie verkouden is, blijft thuis. Ook zijn er medewerkers die niet kunnen werken omdat ze bijvoorbeeld voor een ziek familielid moeten zorgen.

Bovendien wordt er minder personeel ingezet per wagen dan gewoonlijk. “Normaal zijn het er vijf per wagen, nu twee,” vertelt een woordvoerder van stadsdeel Noord. Om te garanderen dat er altijd genoeg mensen beschikbaar blijven die het vuil kunnen ophalen, werkt het stadsdeel uit voorzorg in twee teams die niet met elkaar in aanraking komen. “Ook dat zorgt voor vertragingen in het ophaalproces.”

