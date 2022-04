Opgepakte witwasfamilie is familie B., die diverse bedrijven uitbaat in Amsterdam en regio

Een inval in een van de panden. Beeld POLITIE

De hoofdverdachte is Imranali B., die samen met zijn zoon bedrijven van zeer divers pluimage uitbaat(te) vanuit een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost. De bedrijfsactiviteiten variëren van groothandels in juwelen, uurwerken, (natuur)voedingsmiddelen en reformartikelen via reclame tot een autowasserette plus een autosleepbedrijf.

Broer Tojabali van de hoofdverdachte heeft een goedlopende ‘tropische winkel’ aan het Krugerplein in Oost, in Surinaamse en Indische producten. Evenals winkels van familieleden verstuurt die ook pakketten naar vooral Suriname. Hij werd eerder vervolgd voor het witwassen van een miljoen euro via een clandestien geldwisselkantoor.

Een derde broer heeft een onder Surinamers populair reisbureau in De Pijp, en had eerder andere bedrijven. Hij is kort na zijn arrestatie vrijgelaten, al is hij formeel nog verdachte. Hij is de nestor van de verdachten, in leeftijd variërend van 24 tot 60 jaar.

Ondergronds bankieren

De mannen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende die drugssyndicaten stelselmatig hielp misdaadwinsten weg te sluizen.

Bij de invallen op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten gevonden, plus een nog onbekend bedrag aan bitcoins, een vuurwapen, volop luxe spullen en ‘gegevensdragers’ zoals computers en smartphones. In meubels en auto’s bleken verborgen ruimtes ingebouwd.

Een deel van het gevonden geld. Beeld POLITIE

Hoofdkwartier in Zuidoost

Het pand aan de Hoogoorddreef gold volgens de financiële recherche als hoofdkwartier, de bedrijven in De Pijp en Oost worden beschouwd als ‘nevenvestigingen’.

De familie had in het criminele milieu volgens justitie al lang een naam in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen zouden de witwasorganisatie hebben geleid, hun zonen zouden het uitvoerende werk hebben gedaan.

Advocaat Patrick Rombouts van hoofdverdachte Imranali B. zegt te betwijfelen of zo’n grote witwaszaak overblijft als justitie heeft gepresenteerd. “De verdenking komt vooral voort uit onderschept berichtenverkeer uit de de servers van versleutelingsservice Encrochat. Justitie koppelt gebruikersaccounts aan bepaalde familieleden, maar het valt te bezien of dat hard is te maken. Ons standpunt op dit moment is dat het niet zo is.”

Daarnaast zijn er vele observaties en opnames van heimelijk geplaatste camera’s. Rombouts: “Je ziet dat af en toe iemand met een tas naar binnen gaat en zonder terugkomt, of andersom, maar wat daar in zat, is de vraag.”