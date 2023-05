Opgepakte UvA-demonstranten nog niet op vrije voeten

Studenten en medewerkers hielden dinsdag een deel van het UvA-gebouw bezet. Ze protesteerden tegen het gebrek aan democratie op de universiteit. Beeld Koosje Koolbergen

Studenten en medewerkers bezetten dinsdagmiddag een deel van het universiteitsgebouw, uit protest tegen het gebrek aan democratie op de universiteit. De demonstranten lieten weten dat ze er ook wilden overnachten. De UvA liet daarop weten dat demonstreren mogelijk is, maar dat overnachten in een van de gebouwen niet is toegestaan.De politie begon rond 22.20 uur met het ontruimen van het pand aan de Nieuwe Achtergracht.

De politie laat woensdagmiddag weten dat er nog onderzoek wordt gedaan, dat de aangehouden mensen nog worden verhoord en dat ze mogelijk later op de dag weer op vrije voeten komen. Van de veertien mensen werden er negen aangehouden wegens lokaalvredebreuk, één voor het plegen van openlijk geweld en vier voor het niet voldoen aan een bevel of vordering. Als de veertien zijn vrijgelaten, worden alle stukken naar justitie gestuurd, die er verder mee aan de gang gaat, zegt een woordvoerder van de politie.

Banden met fossiele industrie

De activisten willen onder meer dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. Ze willen niet alleen dat er een stop komt op nieuwe onderzoekssamenwerkingen met Shell en andere fossiele bedrijven, zoals de UvA in februari aankondigde, maar ook dat bestaande onderzoekssamenwerkingen worden beëindigd. Ook willen de activisten dat er geen gastcolleges meer worden gegeven door Shellmedewerkers.

Vorige week waren er klimaatprotesten bij onder andere de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU’s van Delft en Eindhoven. In januari werd het Binnengasthuis van de UvA al bezet. Politie en ME arresteerden toen dertig mensen.

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) besloot in april geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met fossiele energiebedrijven als zij zich onvoldoende inspannen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De Universiteit Utrecht besloot na het protest om klimaatverandering voortaan een noodtoestand te noemen. Dat deed de Erasmus Universiteit ook. Later deze maand willen activisten ook demonstreren bij de universiteit in Wageningen.