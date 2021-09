Opgepakte ‘Siciliaanse maffiabaas’ per direct op vrije voeten

Beeld ANP

Mark L. uit Liverpool zat afgelopen woensdagmiddag met zijn zoon en een derde persoon in het Haagse restaurant ‘Het Pleidooi’ toen hij door een arrestatieteam tegen de grond werd gewerkt en werd opgepakt. De aanhouding vond plaats op basis van een Italiaans aanhoudingsbevel waarin gesteld werd dat hij de beruchte Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro was.

Deze Messina Denaro werd in 2002 tot levenslang veroordeeld vanwege zijn rol bij een terreurcampagne van de Maffia. Hij zou achter reeks bomaanslagen hebben gezeten waarbij zeker 10 doden en 93 gewonden vielen.

Vanwege de statuur van Messina Denaro werd de aangehouden man overgebracht naar de EBI in Vught. Dat is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland.

Kort na zijn aanhouding liet Mark L. al weten dat hij absoluut niet de gezochte Italiaanse capo di tutti capi was en dat er sprake moest zijn van een persoonsverwisseling. Hij was naar Nederland gekomen om de Formule 1 races op Zandvoort te bezoeken.

Afgelopen vrijdag werd Mark L. voorgeleid bij de officier van justitie in Amsterdam. De hechtenis van de man werd toen verlengd, omdat het onderzoek naar zijn identiteit nog niet was afgerond.

Onmiddelijke invrijheidsstelling

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie, via een versnelde procedure, onderzoek gedaan naar de identiteit. “Daaruit blijkt dat de aangehouden man niet de gezochte Italiaan is,” laat een woordvoerder weten. “Daarop heeft de officier van justitie vanavond gelijk een bevel tot onmiddelijke invrijheidsstelling afgegeven.”

Dat betekent dat Mark L. dus op korte termijn weer vrij man is. Zijn advocaat Leon van Kleef is opgelucht voor zijn cliënt en is blij met de voortvarende houding van het Openbaar Ministerie. “De officier van justitie heeft beloofd zich in te spannen en die belofte heeft ze ook waargemaakt.”

Of Mark L. nu een schadeclaim in gaat dienen, weet Van Kleef nog niet. “Daar hebben we het misschien later wel eens over. Laat hem eerst maar eens bekomen van de schrik.”