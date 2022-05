Opgepakt Amsterdams ‘kopstuk’ cokebende is Mounir K. (43), veteraan in het drugsmilieu

Beeld Getty

De politie meldde dinsdag dat een arrestatieteam hem al in april op straat had aangehouden in Buitenveldert. De arrestatie werd stilgehouden omdat hij sindsdien ‘in beperkingen’ zat en geen contact mocht hebben met de buitenwereld.

500 kilo cocaïne

Mounir K. maakte in het verleden deel uit van de entourage van de Amsterdamse drugshandelaar Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan, die in 2014 in Spanje werd geliquideerd. In december 2010 werd K. in berichten aan de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) genoemd als een van de investeerders in een transport van 500 kilo cocaïne. Nadat die partij verdwenen was, zou K. volgens de tipgever van de CIE met andere investeerders bewapend verhaal zijn gaan halen op een woonwagenkamp in Breda.

Daar werd een woonwagen onder vuur genomen. De 12-jarige Danny Gubbels werd dodelijk getroffen door een van de rondvliegende kogels. Hij zat op het moment van de schietpartij een computerspelletje te spelen aan de keukentafel.

Of Mounir K. daadwerkelijk bij de schietpartij betrokken was, is nooit vastgesteld. Hij is er in elk geval niet voor veroordeeld.

Na de moord op Samir Bouyakhrichan in augustus 2014, smeedde Mounir K. volgens ingewijden nieuwe allianties. In het criminele milieu wordt hij omschreven als iemand ‘die met iedereen goed is’. Binnen de opsporingsdiensten werd hij de laatste jaren gelinkt aan inmiddels gedetineerde sleutelspelers zoals Ridouan Taghi en diens vermoede misdaadcompagnon Richard R. – ‘Rico de Chileen’.

Djordy Latumahina

Het schrijnendste verhaal dat over Mounir K. de ronde doet, is dat hij het aanvankelijke doelwit was van de groep die uiteindelijk door een blunder dj en feestorganisator Djordy Latumahina doodschoot, zijn vriendin zwaar verwondde en hun dochtertje maar nét miste. Omdat de groep Mounir K. niet kon traceren, was het plan een criminele compagnon van hem te liquideren, in de parkeergarage onder het appartementencomplex waar die verbleef aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West.

De schutters namen op 8 oktober 2016 echter niet zijn Mini Cooper onder vuur met een machinepistool, maar die van het gezin Latumahina. Djordy Latumahina werd door acht kogels geraakt en stierf ter plekke. De verantwoordelijken kregen eerder dit jaar van het Amsterdamse gerechtshof forse celstraffen.

De beweerde compagnon van Mounir K. vluchtte na de schietpartij naar het buitenland, omdat hij snel doorhad dat de kogels voor hem waren bedoeld.

Fervent gokker

Mounir K. staat bekend als een fervent gokker. Op internet is zijn naam terug te vinden als deelnemer aan high roller-pokertoernooien in onder andere de Verenigde Arabische Emiraten.

De Amsterdamse recherche liet Mounir K. in april aanhouden naar aanleiding van een onderzoek naar een aantal cocaïnetransporten. ‘Meerdere tonnen’ cocaïne zijn volgens de politie vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland vervoerd. Dergelijke partijen zijn tientallen miljoenen euro’s waard.

Het onderzoeksteam haalde belangrijk bewijs uit de miljoenen onderschepte berichten van berichtenservice Sky ECC. Die werd in maart 2021 offline gehaald en in beslag genomen.

Na K.’s aanhouding zijn er invallen gedaan in een woning in Amstelveen en een appartement in een luxe woontoren in Amsterdam-Zuid. In die woningen, die de recherche allebei aan K. koppelt, zijn luxe goederen en exclusieve sieraden ter waarde van een half miljoen euro in beslag genomen. Bovendien heeft de politie twee gepantserde auto’s geconfisqueerd. Volgens Mounir K. reed hij in die auto’s omdat de politie hem had gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Mogelijk was de aanleiding voor de moord op Djordy Latumahina daar ook debet aan.