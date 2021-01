Opgelicht: organisatie Museumplein-protest betaalde zelf voor tegenactie

Het vliegtuigje dat boven het Museumplein cirkelde met de tekst ‘Koud he?! Videre’. Beeld Videre

Een actiegroep die zich Videre noemt en zegt ‘wappies te bestrijden’, zocht in de dagen voor de demonstratie contact met organisator Michel Reijinga van Nederland in Verzet. Uit openbaar gemaakte sms-gesprekken en e-mails blijkt dat Videre via het pseudoniem Gerda Groen in contact kwam met Reijinga en aanbood om luchtreclame boven het Museumplein te regelen tijdens de demonstratie. Reijinga reageert daar enthousiast op.

Na een mailwisseling geeft hij aan maximaal 850 euro te kunnen missen voor de actie, waarbij twee vliegtuigen 30 minuten boven het Museumplein zullen cirkelen. Afgesproken wordt dat achter de vliegtuigen de teksten ‘Nooit meer kabinet Rutte’ en ‘Vrijheid = Blijheid’ komt te hangen. Groen stuurt een factuur door die iets hoger ligt dan de door Reijinga betaalde 850 euro, maar zegt het restant op zich te willen nemen om zo ‘iets te betekenen’ voor de actie.

Opgelicht

Groen geeft aan tussen 14.00 en 14.45 uur Reijinga te berichten als de vliegtuigjes in de buurt van het Museumplein zijn. Maar als afgelopen zondagmiddag niet twee, maar één vliegtuigje boven het Museumplein verschijnt, lezen demonstranten niet de afgesproken teksten, maar ‘Koud he?! Videre’ in de lucht.

Reijinga was voor commentaar niet bereikbaar, maar zegt tegen het Noordhollands Dagblad geïrriteerd te zijn over de actie en opgelicht te zijn. Hij zegt alles zelf te regelen en het erg druk te hebben. “Dus ik was blij dat iemand aanbood dit uit te zoeken. De afgelopen weken heb ik twee keer meer dan 24 uur achter elkaar doorgewerkt voor de demonstratie,” zegt hij tegen de krant.

Aankomende zondag wil Reijinga weer gaan demonstreren op het Museumplein. Zelf noemt hij het op Facebook ‘koffiedrinken’. ‘Mijn goed recht als Amsterdammer,’ schrijft hij. Afgelopen zondag liep een demonstratie op het plein flink uit de hand. 143 mensen werden gearresteerd en het was lang onrustig rondom het plein.