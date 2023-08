Opgebroken straten tijdelijk opgefleurd met grote bloemstukken, bewonder ze nog tot 17.00 uur

De Nederlandse sierteeltsector verbloemt wegwerkzaamheden in Amsterdam, hier op de Berlagebrug. Beeld Koosje Koolbergen

Op de Prins Hendrikkade hangen aan lantaarnpalen pionnen met geurende lelies en roze hortensia’s. Ook staat er een rood-witte wegversperring op de stoep vol met wilde veldbloemen. Bij de Nieuwezijds Voorburgwal staat een rood-gele smiley van grote gerbera’s, een contrast met de somberte van de opgebroken straat.

Bij de kruising van de Van Woustraat en de Stadhouderskade staat een rij bloembakken langs het stuk stoep waar je met de fiets aan de hand moet lopen en op de Berlagebrug, die deels afgesloten is, staat een groot hartvormig bloemenkunstwerk.

Donderdagochtend stonden de bloemenwerken van in totaal 3600 bloemen er opeens. ’s Nachts zijn ze geplaatst door Bloemenbureau Holland, in opdracht van de Nederlandse sierteeltsector. “Omdat de straten lelijk worden van alle verbouwingen en iedereen vaak moet omfietsen, willen we de straten wat mooier maken,” aldus een woordvoerder.

Plukken mag!

Vooral de smiley op de Nieuwezijds Voorburgwal trekt veel bekijks. Voorbijgangers pakken een bloem mee of maken een foto voor het kunstwerk. “Van mij mag het altijd wel zo blijven,” zegt een werknemer van Italiaans restaurant Verona 63.

Om de aandacht te trekken staat bij elk kunstwerk een geel verkeersbord met daarop de tekst: ‘Hier wordt gewerkt aan een glimlach op je gezicht. Plukken mag!’ Een verwijzing naar de verkeersborden die door de stad staan met teksten als ‘Fietsen afstappen’ of ‘Weg afgesloten’.

Twee Franse toeristen blijven staan bij de bloemstukken. Wat er op de borden staat kunnen ze niet lezen, maar ze zijn wel onder de indruk. “We zouden dit in Frankrijk ook wel willen.”

Een man uit Velp, die op bezoek is bij zijn kleinkind in Amsterdam, plukt een bloemetje. “Het is vervelend genoeg dat die straten open liggen. Dan is dit is een prachtige tegemoetkoming om voorbijgangers wat vrolijker te maken.”

Wil je nog een bloemetje plukken, dan moet je snel zijn. Na donderdagmiddag 17.00 uur worden de bloemstukken weer weggehaald.