Operatie erfpacht loopt uit op een mislukking

Het was een historisch besluit dat de gemeenteraad in oktober nam; voor het eerst in 120 jaar ging Amsterdam over op een nieuw erfpachtstelsel.



Het debat dat hieraan voorafging, was fel en duurde lang. "Maar over de uitvoering was niet nagedacht," zegt Pablo van Klinken, directeur van Erfpacht Notaris Amsterdam, die veel erfpachtdossiers in behandeling heeft.



In de Stopera is de afhandeling van alle aanvragen en aanbiedingen vastgelopen.