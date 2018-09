Openstaande brug: ergernis of een momentje rust?

Wie een half uur de verkeers­situatie tijdens de spits bij de Kinkerbrug over de Kostverlorenvaart observeert, kan er niet omheen: het is druk, het gaat vaker nét wel goed dan niet en fietsers glippen overal langs. Behalve voorbij een openstaande brug. Dan staat alles, op het scheepvaartverkeer na, even stil.



Volgens Van der Burg zorgen de schepen die zich via de Kostverlorenvaart door Amsterdam bewegen - onderdeel van de zogeheten staandemastroute, de binnendoorroute tussen de Volkeraksluizen in Zuid-Hollland en de Eems in Groningen - voor opstoppingen bij het 'droge' verkeer.



In de toelichting bij de schriftelijke raadsvragen, ingediend op 30 augustus, stelt ex-wethouder Van der Burg dat het beperken van het aantal brug­openingen een deel van deze stremmingen kan voorkomen. Door bijvoorbeeld de bruggen ­tijdens de spits in elk geval voor plezierjachten gesloten te houden.