Openluchtmuseum wil I amsterdam-letters hebben

Dat schrijft Teus Eenkhoorn, directeur van het museum, in een ingezonden brief in Het Parool. "Zo'n rijk symbool hoort in het Openluchtmuseum."



Volgens Eenkhoorn past I amsterdam goed in het thema dat het museum Amsterdam wil meegeven: diversiteit in de inclusieve stad. "I amsterdam staat symbool voor de hoop op die inclusiviteit: iedereen een beetje Amsterdammer," schrijft de museumdirecteur.



"Tegelijkertijd staan de letters symbool voor het einde van de inclusieve stad, een stad die overlopen wordt door toerisme, kapotgemaakt wordt door investeringsmaatschappijen, speculanten en Airbnb; een stad waar de kloof groeit tussen rijk en arm, tussen hoog- en laaggeschoolden, tussen Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond."



In het Openluchtmuseum is al een stukje Jordaan te zien. Zogenoemde krotwoningen uit de Westerstraat zijn er een aantal jaar geleden nagebouwd.



Appingedam

Het museum is de niet de enige gegadigde mochten de letters definitief weggehaald worden van het Museumplein. De gemeente Appingedam bood eerder aan ze gratis op te willen halen. Met de letters wil de gemeente 'I Amdamster' spellen. Een 'Damster' is de officiële naam voor een inwoner van Appingedam.



