Openluchtbioscoop Bijlmerbios wordt filmhuis van Zuidoost

Beeld Bas Bakkenes

De Bijlmerbios gaat twee avonden per week arthouse films, documentaires of korte films tonen en daarnaast een ‘thuis’ bieden aan filmmakers uit Zuidoost. Het is ook de bedoeling dat er voor- en nagesprekken worden georganiseerd.

De Bijlmerbios is een jaarlijks terugkerende openluchtbioscoop onder metrostation Kraaiennest, die sinds 2015 bezoekers trekt. Daarvoor bestond het sinds 2005 in een andere, lossere vorm. Het ene jaar werden films vertoond op het plein van Hoekenrode, naast station Bijlmer-Arena; andere jaren op het Anton de Komplein, naast de dagelijkse markt. Soms ging de Bijlmerbios zelfs helemaal niet door.

Vanaf 2 oktober zal er nu elke donderdag- en zaterdagavond een film te zien zijn om zeven en negen uur ’s avonds.

Verbreding cultuuraanbod

Met de reguliere filmprogrammering worden de eerste stappen gezet naar verbreding van het cultuuraanbod in Zuidoost. Uiteindelijk wil Bijlmerbios uitgroeien tot een volwaardig filmhuis.

De films die er worden gedraaid, zullen een relatie hebben met de Bijlmer, in de meest brede zin van het woord. Het aanbod bestaat uit lokale en internationale films. De eerste maand wordt geopend met meerdere filmpremières, waaronder Martin Luther King VS FBI en The Photograph.

Bij de opening op zaterdag 2 oktober wordt het publiek meegenomen naar Harlem, via de film Summer of Soul. Tijdens de film wordt het belang van de historische en spirituele muziekgeschiedenis van Amerika belicht. De film bevat nooit eerder vertoonde beelden van concertoptredens van grote namen zoals B.B. King, Nina Simone, Sly & The Family Stone, Gladys Knight & The Pips en Stevie Wonder.

De opening wordt afgesloten met een afterparty, waarbij de dj een ode brengt aan de jaren ’60 en ’70.