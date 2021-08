Openingsdag liquidatiezaak Eris: ‘We verkopen niets aan vijanden, alleen de dood’

De rechtbank Midden-Nederland is begonnen aan de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh, het zogeheten onderzoek Eris. Beeld ANP

De rechtbank, de 19 verdachten en hun advocaten, journalisten en alle andere belangstellenden in een heel volle ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp kregen maandag aan het eind van de ochtend alvast een voorproefje van de videopresentatie zoals die over maanden veel uitgebreider zal zijn tijdens het requisitoir van de officieren van justitie in het enorme liquidatieproces Eris.

Als de trailer van een film.

In een kwartiertje passeerden de vijf mannen die in ruim een half jaar in 2017 ‘in de bloei van hun leven’ werden vermoord, soms ‘op klaarlichte dag’. De sporen die Tony de G. op 7 juli 2017 op een parkeerplaats in Breukelen had achtergelaten bij de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, zorgden voor een cruciale wending in de onderzoeken naar die moorden en naar veel meer geweld of plannen daarvoor.

Het lid van de Spijkenissense afdeling van motorbende Caloh Wagoh liep na zijn arrestatie op de vlucht in Spanje over naar justitie en stak een bloemrijke biecht af. Toen die gecombineerd kon worden met een kapitaal aan onderlinge berichten die in beslag werden genomen bij Caloh Wagohs ‘president’ Delano R., die er ook door Tony de G. was bij gelapt, was het plaatje voor justitie compleet, zo toonde de videopresentatie.

Vooral uit het arsenaal aan zeer geheime berichten dat bij Delano R. In beslag was genomen, kwam volgens justitie overvloedig bewijs tegen een weerzinwekkende kil opererend moordcommando.

Vuurwapens

De berichten zijn weer in straattaal, maar uiterst duidelijk, zoals ook in andere liquidatiezaken. ‘Ignio’ moet er aan, bijvoorbeeld, maar het lokken is mislukt doordat die arriveerde ‘met gepantserde wagen en nog aanhang met andere auto’s’ terwijl ‘die head’ (de beoogde schutter) maar alleen was. ‘Had het daarna beter voorbereid, maar hij durft niet meer hij is bang! Kk rat’.

Als de opdrachtnemer hem ‘dit weekend nog of maandag’ kan doodschieten, krijgt die ‘80 snel zonder gezeik!!!’ (Justitie leest: 80.000 euro bloedgeld.)

Een citaat dat we vaker terug gaan horen, gaat over vuurwapens. Op de vraag of een aanbieder ‘ijzers’ te koop heeft, luidt het antwoord dat die vuurwapens alleen voor de groep zijn. Het veelzeggende en vaker te citeren vervolg: ‘Ja, we verkopen niets aan vijanden, alleen de dood.’

Uit alles blijkt volgens justitie dat de hoofdverdachten ‘een koelbloedige organisatie vormden die in opdracht mensen doodde’. Zo wordt in de berichten de moord op twee Amsterdamse broers besproken en de liquidatie van ‘broertje Boom’ (justitie begrijpt dat het gaat om Riff W., de broer van de eerder geliquideerde Amsterdamse crimineel Lucas Boom. ‘Die zwervertje’, ‘die niksnut’ moet ‘makkelijk te spotten zijn’ (te observeren) en de ‘pap ligt klaar’ (het geld): 70.000 euro.

Zo passeren in dezelfde conversatie nog vijf ‘kankerratten’ die ‘de deur uit moeten’. Het gaat steeds om bekende Amsterdamse criminelen. Als een liquidatie is geslaagd, wordt feest gevierd. (‘Hahahahaha u maakt my eindelijk bly hahaha’.)

Aan de advocaten de eer de kroongetuigen en de berg berichten onschadelijk te maken tijdens de vooralsnog 64 zittingsdagen die voor Eris zijn ingepland, tot het vonnis in juli 2022 zou moeten volgen. Het zal geen sinecure zijn.