Opening Vooges aan ’t IJ uitgesteld door inbreker die brand stichtte: ‘Kans dat we hele zomer missen’

Tim (links) en Daan Vooges hebben de opening van hun restaurant moeten uitstellen door de brand. Beeld Jakob van Vliet

“De kans is aanwezig dat we de hele zomer nu moeten missen,” zegt Tim Vooges (21). Met zijn tweelingbroer Daan, zijn moeder Mischa en vader Rolf nam hij op 1 mei Meneer Nieges over. Het restaurant aan het IJ met groot terras is vooral in de zomer een populaire plek. De bedoeling was om eind van de maand met de nieuwe naam Vooges aan ’t IJ open te gaan, maar dat loopt nu dus anders.

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 mei werd er ingebroken. En de inbreker nam niet alleen spullen mee, ook stichtte hij brand voordat hij het pand verliet. Daardoor raakte het restaurant zwaar beschadigd.

Camera uit muur getrokken

Op camerabeelden is te zien dat er die zaterdag om 16.00 uur ’s middags al werd ingebroken, legt Mischa uit. “Je ziet dat een man binnenkomt en al snel het kastje van de muur trekt waar het alarmgeluid uit komt. En ook trekt hij alle camera’s en bewegingssensoren van de muur. Het was wel iemand die wist hoe je zoiets moest doen.”

De inbreker is er vervolgens bijna de hele dag om er uiteindelijk ’s nachts ook brand te stichten. “Waarschijnlijk om zijn sporen te wissen,” zegt Mischa. “Een matroos die in een boot op de buurt wachtliep heeft 112 gebeld toen hij rook zag en daardoor is de brand gelukkig nog een beetje op tijd gestopt. Maar er is ontzettend veel roetschade. Alles moet nu heel goed schoongemaakt en de hele keuken moet eruit. En misschien ook het plafond.”

“Het is een domper,” vertelt Tim. “De muren hadden we geschilderd, de vloeren gelakt en schoongemaakt. We zouden de maandag na de brand eigenlijk alles op zijn plek gaan zetten om open te kunnen, maar dat gaat nu dus niet door.”

Geen omzet

Mischa, die samen met haar man in 1999 op de Utrechtsestraat haar eerste zaak opende en later ook nog een strandtent in Zandvoort en restaurants in Haarlem en Bloemendaal runde, hoopte direct een goede zomer te draaien. “We hebben veel personeel dat vroeger al bij ons op het strand heeft gewerkt en die nu in Amsterdam wonen. We waren er helemaal klaar voor. Nu missen we waarschijnlijk veel omzet in de zomer.”

Broer Daan zegt inmiddels over de eerste klap heen te zijn. “Het heeft niet heel veel zin om bij de pakken neer te zitten. We moeten nu in oplossingen denken en ons focussen op zo snel mogelijk opengaan.”

Tim probeert er ook een positieve draai aan te geven. “We hebben zoveel reacties gekregen waar we steun uit kunnen halen. Je ziet dat er veel mensen achter ons staan, dat geeft ons goede moed om door te gaan.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: