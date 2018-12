Opening Lelystad 2020 'steeds ingewikkelder'

Ze zei dat voorafgaand aan een debat over de luchthaven.



Lelystad moet vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen zodat die zich kan richten op lucratieve intercontinentale vluchten. Het plan daartoe van de minister kreeg geen steun van de Europese Commissie. Er was verzet van de luchtvaartmaatschappijen.



De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld. Door de tegenslag uit Brussel wordt het steeds lastiger om 2020 te halen.



In de coalitie is afgesproken dat Lelystad alleen vliegverkeer van Schiphol mag overnemen. Zelfstandige groei van de luchthaven is voor D66 en ChristenUnie geen optie. CDA-leider Sybrand Buma zei zondag daar ook op tegen te zijn. Daarmee sluit in het kabinet alleen de VVD zelfstandige groei niet uit.



Van Nieuwenhuizen zegt nog steeds te zoeken naar een oplossing waarbij Lelystad alleen vliegverkeer van Schiphol overneemt.



