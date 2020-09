Opening ‘Afro-bieb’ in OBA: ‘Te weinig Afrikaanse literatuur in Nederland’

Twee aanwinsten voor de Afro-bieb, van schrijver Ismaël Kamara. Beeld Afro-bieb

Al 16 jaar organiseert Mekonnen feestelijkheden rondom het Ethiopisch nieuwjaar. Dit jaar gebeurt dat in de OBA, tegelijkertijd met de opening van de Afro-bieb. Het wordt een dag vol activiteiten, met lezingen over het belang van een Afrikaanse bibliotheek, entertainment in de vorm van spoken word en muziek, en tekenworkshops voor kinderen. Want: “In Ethiopië leer je als kind tekenen met nieuwjaar.”

De bezoeker kan hier kennismaken met de Afrikaanse cultuur en tradities, zo wordt er ook een Afrikaanse modeshow gehouden én is er lekker eten in overvloed. “Want dat hoort bij nieuwjaar.” Op het menu staat onder meer couscous uit Noord-Afrika en doro wot (een stoofpotje van kip) uit Oost-Afrika.

Vanaf vrijdag is de Afrikaanse bieb voor minstens vier jaar lang te bezoeken. Mekonnen heeft al een hoop boeken om uit te stallen en wil zijn collectie de komende jaren nog flink uitbreiden. “Ik heb vlak voor de corona-uitbraak nog een inzamelingsactie gehouden, en toen veel boeken gekregen van Afrikaanse Amsterdammers.”

Kibret Mekonnen tijdens de boekeninzameling voor de Afro-bieb. Beeld Afro-bieb

Literaire meesterwerken

Waarom een Afrikaanse bibliotheek in Amsterdam zo belangrijk is? “Iemand zei eens tegen me: als je Afrika wilt leren kennen, moet je eerst een boek over Afrika hebben gelezen,” vertelt Mekonnen. “En zo is het.” Volgens de filmmaker, met een achtergrond in literatuur, wordt de Afrikaanse literatuur veel te weinig gerepresenteerd in Nederland. Met de nieuwe bieb wil hij de literaire meesterwerken van dit continent in de schijnwerpers zetten.

Voorbeelden van zulke meesterwerken heeft Mekonnen er genoeg, maar als hij dan toch moet kiezen: “Ik houd van authentieke Afrikaanse literatuur, geschreven in moedertalen, zoals de Ethiopische novelle Fikir Eske Mekabir van Hadis Alemayehu. Aan dit soort bijzondere boeken hebben Amsterdammers ook veel, al is het maar om er even doorheen te bladeren. Al lees je het niet: je kunt het wel voelen.” Naast boeken in Afrikaanse talen zullen er ook vertaalde werken in het Nederlands en Engels in de bibliotheek liggen.

Vanaf oktober zal er ook een ‘Afro-bieb café’ georganiseerd worden, waarbij boekpresentaties, lezingen en debatten gehouden worden. “We gaan onder andere in gesprek over Afrika, over Afrikanen in Nederland en over de identiteit van de nieuwe generatie.” Ook leuk voor die nieuwe generatie: er worden basislessen in de meest gesproken Afrikaanse talen gegeven, waaronder Amhaars en Zulu.

Kampvuur

Vrijdag wordt het programma afgesloten met het traditionele ‘Chibbo’, een traditie uit Ethiopië waarbij houten takken verbrand worden. “In Nederland wordt er op 31 december vuurwerk afgestoken, in Ethiopië ontsteken we met nieuwjaar een soort kampvuur. We zingen dan liedjes en improviseren spontaan.” Vanwege corona mag er dit jaar niet worden gezongen, in plaats daarvan wordt er een instrumenteel muziekoptreden verzorgd met trompet en percussie-instrumenten. “Zij gaan ons warm houden met hun muziek.”

Met de Afro-bieb hoopt Mekonnen vooral de nieuwe generatie te bereiken, kinderen die hier geboren zijn. “Ik heb zelf twee tieners, die zijn dolblij dat ik dit heb gedaan. Dat vind ik zo fijn: het gevoel dat ik echt iets doe voor de komende generatie.”