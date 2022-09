Opengebroken prullenbakken op zoek naar statiegeld

Buurtbewoner Bert Nap werpt een blik in een opengebroken prullenbak bij de Oudezijds Voorburgwal. Beeld Jakob van Vliet

Tien keer zo veel afval konden ze herbergen, de in 2017 revolutionaire nieuwe afvalbakken met persfunctie die in het Wallengebied werden geplaatst. De bakken werken op zonnepanelen en hebben een elektronische melder om te laten zien dat ze vol zijn. Hartstikke handig, want zo hoeft de stadsreiniging minder vaak langs te komen en zouden de straten van het zwaar belaste en rommelige gebied wellicht wat schoner blijven.

Toch is het afvalprobleem op de Wallen, waar om de paar panden wel een uitgifteloket is van snacks met bijbehorend wegwerpspul eromheen, nog niet opgelost. Zakken van ondernemers of bewoners staan naast de afvalbak, frietzakjes slingeren op de vuilnisemmers, rijen flessen liggen onder de bakken. En sinds een tijd is er een nieuwe uitdaging bij gekomen: de perscontainers worden regelmatig opgebroken.

Steeds vaker blijkt het slotje van de bak geforceerd en staat de deur wagenwijd open, ziet actieve buurtbewoner Bert Nap. De zakken hangen er dan half uit, het vuilnis ligt niet in, maar rond de bak of de elektronische meldertjes zijn eruit gehaald. ‘s Ochtends ziet hij geregeld mensen met grote vuilniszakken lopen en plastic flesjes uit de bakken vissen.

Enige inkomen

“Ze zijn op zoek naar statiegeld,” legt hij uit. Bij een bak in de Warmoesstraat staat Hayat (43) uit Bulgarije. Hij sleept twee grote vuilniszakken achter zich aan, gevuld met plastic flesjes. Het slot forceren of de bak open breken doet hij niet. Met zijn slanke arm manoeuvreert hij behendig langs de klep en vist een plastic flesje uit de bak. “Ik maak nooit een bak kapot,” zegt hij.

Elke dag doet hij een ronde. Twee volle vuilniszakken kunnen zomaar 16 à 18 euro opleveren. Als hij de hele dag in touw is, kan hij zelfs 30 euro bij elkaar sprokkelen. Zijn enige inkomen, al zou hij het liefst zijn werk als decorateur oppakken. Verder slaapt hij in een tentje in een park.

Bij de Albert Heijn aan de Nieuwmarkt zien ze de hele dag door mensen met zakken plastic flessen binnenkomen. Ook bij de Dirk van den Broek in de Warmoesstraat is het een toestroom sinds in juli 2021 het statiegeld op kleine flesjes is ingevoerd. “Het levert vooral heel veel emballage op,” laat de bedrijfsleider weten, verder stoort het haar niet. De statiegeldbonnetjes worden over het algemeen voor geld of bier geruild.

Extra bak

Bij Stadsdeel Centrum is het openbreken van de bakken een bekend gegeven. Stadsdeelbestuurder Micha Mos laat weten het een vervelend probleem te vinden. “Het liefst zien we natuurlijk dat iedereen zijn eigen flesjes inlevert. We moeten nu een duurzame oplossing bedenken voor de bakken, wat verder gaat dan een nieuw slot.”

In Duitsland is het zoeken naar statiegeldflesjes al veel langer een inkomstenbron voor arme mensen. Daar wordt al jaren ‘pfand’ (statiegeld) geheven op kleine flesjes, blikjes en glas. Flaschensammler of Pfandsammler worden de zoekers genoemd. Om het voor zowel de Pfandsammler als de stadsreiniging makkelijker te maken is in veel steden een eenvoudige oplossing gevonden: een extra bak bij de vuilniscontainers om de statiegeldflesjes apart in te zamelen. Nap ziet het als uitkomst: “Zo heeft iedereen er baat bij.”