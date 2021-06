Openbare wc’s in stadsparken bijna altijd op slot: naar de horeca of de bosjes in

Dixi’s in het Sarphatipark. Bestaande wc’s in parken blijven vaak gesloten vanwege te hoge kosten. Beeld Nosh Neneh

De knalgroene dixi’s die tijdens de zomermaanden in de grote stadsparken van Amsterdam staan, beginnen een vertrouwd beeld te worden. Ook dit jaar heeft de gemeente weer een half miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat bezoekers van het Vondel-, Rembrandt- of Westerpark niet tot de bosjes zijn veroordeeld. Maar hoewel de parken elk jaar intensiever gebruikt worden, is er nog steeds geen permanente oplossing.

Vandalismegevoeligheid

Eigenlijk gek, want in veel stadsparken zijn wel toiletvoorzieningen gevestigd. Maar die houdt de gemeente het merendeel van de tijd op slot. Dat blijkt uit een inventarisatie die wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte) naar de raad heeft gestuurd. Zo staan in het Vondelpark twee wc-blokken, bij de waterspeeltuin en het openluchttheater, die af en toe gebruikt worden maar meestal dicht zijn omdat een geopend toilet geld kost.

‘Continu openstellen van deze toiletten is op dit moment niet mogelijk, vanwege de kosten van beheer en de vandalismegevoeligheid’, schrijft Ivens. In het Sarphatipark staat een onbemensde wc-cabine, maar die ‘functioneert slecht’, aldus de inventarisatie die de wethouder heeft gemaakt.

‘Baas over eigen blaas’

Ook in het Westerpark bevindt zich een recent gerenoveerd sanitair gebouw met diverse wc’s. Ondanks de grote vraag naar publieke toiletten werd dit wc-gebouw eerder dit jaar door het stadsdeel gesloten, omdat er te veel verslaafden rondlopen die voor andere doeleinden gebruikmaken van het pandje. “Het is te arbeidsintensief om hier 24/7 een medewerker bij te zetten,” ­aldus een zegsvrouw van West. “Ook de schoonmaak loopt enorm in de papieren.” Er zijn wel plannen om deze wc te heropenen, maar onduidelijk is wanneer. Tot die tijd wijst ook West naar de dixi’s.

Sinds de gemeenteraad in 2019 het initiatiefvoorstel ‘Baas over eigen blaas’ van D66-raadslid Ilana Rooderkerk aannam, staat het onderwerp op de politieke agenda. Toch zit er weinig schot in de zaak. Ook voor die tijd werden er immers in de zomermaanden al dixi’s in parken gezet. Wel zijn wc’s in gemeentegebouwen sindsdien toegankelijk voor passanten en kunnen zij terecht op de politiebureaus, maar daar hebben de grote massa’s in de parken weinig aan. Die zijn wat wethouder Ivens betreft vooralsnog aangewezen op nabijgelegen horeca.

Ivens’ ambtenaren hebben een lijst gemaakt van cafés rondom de grote parken, die binnenkort het verzoek van de wethouder krijgen of zij hun deuren willen openen voor het parkpubliek. Maar dat doen de meeste al, zegt Eveline Doornhegge, lokaal vertegenwoordiger van ­horecabond KHN. “Meestal zijn de toiletten open voor iedereen, want de horeca is gastvrij. Maar wij zijn niet de oplossing voor het gemeentelijke probleem dat de parken steeds drukker worden,” zegt zij. “Als de parken vol raken moet de gemeente voorzieningen treffen, het is een beetje makkelijk om iedere keer naar de horeca te wijzen.”

Bestaande middelen

Ook D66-raadslid Ilana Rooderkerk vindt het gek dat de wethouder zo nadrukkelijk naar de horeca kijkt, terwijl hij zelf meer kan doen. “De gemeente moet z’n eigen broek ophouden en het goede voorbeeld geven,” zegt Rooderkerk desgevraagd. “De tientallen toiletten in parken die er nu al staan moeten zo snel mogelijk het hele jaar geopend worden.”

Ivens waarschuwt overigens al sinds 2019 dat de plannen van Rooderkerk om het aantal openbare toiletten uit te breiden geld kost en dat het raadslid de financiering nog niet heeft gevonden. Dat erkent ze. “Ik ben er zeker mee bezig en voer er gesprekken over, maar door corona moet er enorm bezuinigd worden, dus geld voor toiletten gaat ten koste van iets anders.” Ze hoopt dat Ivens guller kan zijn met bestaande middelen. “Wees creatief, onderzoek bijvoorbeeld of de mensen van de Werkbrigade (werkverschaffingsproject gemeente, red.) ingezet kunnen worden als beheerders van deze openbare ­toiletten die al in de grote parken staan.”

Ook de Amsterdamse Rekenkamer adviseerde al dat de hoofdstad structureel geld moet vrijmaken voor de bouw en het onderhoud van openbaar sanitair.

Ivens heeft niet alleen maar slecht nieuws. Het Oosterpark wordt uitgebreid, inclusief nieuw toilet, net als het Sarphatipark, al blijkt niet hoe daar het toezicht en openstelling worden georganiseerd. Ook het Rembrandtpark krijgt een openbaar toilet in de nieuw te bouwen kinderboerderij. Wel blijft de vraag of recreanten aan de andere kant van het park dan bereid zijn om zo ver te lopen.