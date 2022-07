Openbare ruimte wordt nóg commerciëler met de komst van de digicar

Het is in Amsterdam verboden om reclame te maken met stilstaande en rijdende voertuigen alleen bedoeld voor reclame-uitingen. Beeld -

Als het gaat om ruimte in de binnenstad zijn er altijd kapers op de kust. De nieuwste vorm van openbare ruimte vercommercialiseren: de digicar, een elektrisch wagentje waarvan de achterkant geheel bestaat uit een LCD-scherm bijna groter dan het karretje zelf. Alles is daarop mogelijk: slideshows, filmpjes en andere illustraties.

Her en der zijn ze al gespot, op sociale media is men er – weinig verrassend, maar toch – niet bijster enthousiast over. De digicar is op foto’s te zien op onder meer een fietsstrook op de Vijzelgracht, waar fietsers eromheen moeten slalommen, noodgedwongen uitwijkend naar de trambaan.

De stad is krap

Wijdverbreid lijkt de nieuwste loot aan de reclameboom in Amsterdam vooralsnog niet. Maar desalniettemin besloot Michel van Wijk, namens de partij Bewoners Amsterdam vertegenwoordigd in de stadsdeelcommissie Centrum, aan de bel te trekken: hij stuurde een mail op poten naar mobielebillboards.com, de vermeende exploitant. Lang verhaal kort: de aanwezigheid van de mobiele billboards ‘wordt niet op prijs gesteld’.

Dit is een krappe stad, zegt Van Wijk. “Het centrum van Amsterdam is er niet op gebouwd om dit er óók nog eens bij te hebben. We hebben er simpelweg de ruimte niet voor. De ruimte die we beschikbaar hebben, moeten we gebruiken voor noodzakelijk vervoer. Voor ambulances en politie. Maar dit dient geen enkel doel, het draait alleen maar om een commerciële boodschap die moet worden overgebracht. Ik ben daarop tegen, dit moet verboden worden.”

Verboden volgens APV

Bij Mobielebillboards hebben ze niets te maken met de karretjes in Amsterdam, stelt een woordvoerder van het bedrijf in Aalsmeer. “Wij rijden niet in Amsterdam.” Worden er geen routes aangeboden? “Nee hoor, dat hebben we niet gedaan.” Ook het Rijksmuseum, waarvan de naam te zien is op het LCD-scherm op de foto’s op sociale media, weet van niets. “Wij doen dit niet, het moet via een derde partij zijn, die museumkaartjes verkoopt.”

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het al verboden is om op deze manier reclame te maken en verwijst daarbij naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): ‘Op grond van artikel 4.11 en 4.23 van de APV is het in Amsterdam verboden om reclame te maken met stilstaande en rijdende voertuigen die uitsluitend en/of hoofdzakelijk zijn bedoeld voor het maken van reclame.’ “Er kunnen ontheffingen worden verleend, maar voor zover nu bekend is dat niet gebeurd.”

Er moet worden gehandhaafd

Volgens Zeeger Ernsting, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad, is het belangrijk om dergelijke nieuwe ontwikkelingen snel de kop in te drukken. “Het mag niet, dus als zich dergelijke voertuigen in Amsterdam op straat begeven, zal er moeten worden gehandhaafd. Deze vercommercialisering is slecht voor de stad. We hebben in het verleden ook al veel moeite moeten doen om bijvoorbeeld de Mupi, waarop videoreclames te zien waren op straat, te verbieden.”