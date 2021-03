Open Torendag: Amsterdamse torens openen digitaal hun deuren

Beeld Floris Lok

Zeventien torens openen zaterdag virtueel hun deuren. Via een website kunnen gegadigden van het uitzicht genieten. Dit middels 360-gradenfoto’s gemaakt door fotograaf Hans van der Vliet. Daarnaast zullen klokkenluiders van zich laten horen.

De dag wordt om 10.00 uur feestelijk geopend vanaf de bovenste verdieping van de Kalverpassage. Vervolgens zullen beiaardiers op de carillons spelen van de Westertoren, de Zuidertoren en het Koninklijk Paleis van Amsterdam. Om 16.00 uur wordt de Open Torendag muzikaal afgesloten door klokkenluider Gideon Bodden vanuit de Munttoren.

10.000 mensen

Tijdens de Open Torendag openen monumentale en moderne torens in Amsterdam hun deuren voor publiek, waarvan een deel normaal niet toegankelijk is. Voorgaande jaren kwamen daar steeds zeker 10.000 mensen op af. Zij kunnen zaterdag via deze website meedoen.