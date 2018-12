Open put Molensteeg krijgt na weken een nieuw deksel

Er zit een gapend gat in de grond, midden op de Wallen tussen de rood verlichte ramen, zo is te zien in een filmpje van AT5.



Dat levert gevaarlijke situaties op. Een buurtbewoner heeft al drie keer de gemeente gebeld. Die heeft de put opgemeten, maar er is tot op heden nog niets gebeurd. "'Mensen letten niet op. Ze lopen en that's it. Hier op de hoek heb je een café waar veel Engelsen zitten. En als die dronken zijn, je weet niet wat ze doen hè," zegt hij tegen AT5.



Tweet

Op 26 november meldde de gemeente in een tweet nog niet te weten wanneer het putdeksel teruggeplaatst zou worden. Bij navraag laat de gemeente in eerste instantie weten dat Waternet de put moet herstellen. Maar Waternet heeft juist het stadsdeel gevraagd de situatie aan te pakken.



Uiteindelijk blijkt stadsdeel Centrum verantwoordelijk voor het herstel van het putdeksel in de Molensteeg, omdat het hier over een specifiek soort deksel voor een put op een stoep gaat.



Roosterkolk

"Het gaat hier om een zogenaamde roosterkolk, een soort kleine putdeksel. In dit geval ging om een wat ouder model, waarvan een vervangend rooster opnieuw gemaakt moest worden," laat de woordvoerder weten. Vrijdag wordt de nieuwe roosterkolk geplaatst.



Om te voorkomen dat iemand in het gat valt, heeft de gemeente voorlopig een plank over het gat gelegd en een waarschuwingspaal geplaatst.