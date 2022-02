Open dag Fons Vitae is net een festival: website overbelast en plekken razendsnel vergeven

Beeld Eva Plevier

Simone de Kruijk, rector van het Fons Vitae Lyceum is er ook nog een beetje beduusd van. Afgelopen dagen konden kinderen zich inschrijven voor de ‘lesjesmiddag’. Een moment waarop kinderen uit groep 8 kennis kunnen maken met de school. Kort nadat de inschrijving open ging raakte de website overbelast. De plekken waren in een paar minuten vergeven.

“Het is absurd," zegt De Kruijk. “En eerlijk gezegd balen we er ook best een beetje van. Wij vinden het natuurlijk ook niet leuk om kinderen teleur te moeten stellen. Maar wat ik van collega’s begrijp is dat alle ‘populaire’ scholen in Amsterdam hier last van hebben. We zijn zeker niet de enige.”

Het Fons Vitae Lyceum was vorig jaar de populairste school in Amsterdam. Het Lyceum, gevestigd in een oud kloostergebouw, kreeg voor zowel de havo- als de vwo-afdeling meer aanmeldingen dan het aankon. Maar dat de website overbelast zou raken, hadden ze niet zien aankomen.

De grote belangstelling heeft zeer waarschijnlijk te maken met de coronaregels, waar scholen afgelopen maanden mee te maken hadden. Vanwege de lockdown vonden open dagen veelal digitaal plaats. Wie toch nog graag fysiek een bezoek wil brengen aan een middelbare school is aangewezen op de enkele proefdagen die worden georganiseerd.

Leerlingen uit groep acht moeten in maart de keuze voor een middelbare school maken. Tijd om nog meer kennismakingsmomenten in te plannen is er dan ook niet, legt De Kruijk uit. “Uiteindelijk moet je dan kiezen of je helemaal niets doet, of dat je toch nog een aantal leerlingen de kans geeft om kennis te maken. Wij kozen voor het laatste, maar dan weet je wel dat je ook veel kinderen teleur moet stellen.”

Van Kruijk hoopt dat de overbelaste site dan ook iets eenmaligs was. “Hopelijk kunnen we volgend jaar weer gewoon open dagen organiseren, zodat iedereen de school kan kom bekijken voordat er gekozen moet worden.”