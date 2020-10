Opdrachtgever martelcontainers Wouwse Plantage in cel aangehouden

De politie ontdekte dankzij EncroChat dit martelcomplex in West-Brabant. Beeld REUTERS

Roger P. is twee dagen geleden aangehouden in de gevangenis. Hij zat vast op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die in 2015 en 2016 duizenden kilo’s cocaïne importeerde, en die van maart tot juni dit jaar weer grootschalige invoer van cocaïne voorbereidde.

EncroChat

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigt de aanhouding maar wil verder geen commentaar geven.

Belangrijk bewijs in de zaak zijn berichten die werden verzonden via telecomservice EncroChat. Doordat overheidsdiensten Encrochat wisten te kraken, kon de recherche live met communicatie meelezen.

Die berichten waren zeer concreet, want de criminelen waanden zich onbespied omdat EncroChat hun teksten zou versleutelen.

Luxury Balloon

Piet Costa zou onder de bijnaam ‘Luxury Balloon’ via de cryptotelefoons hebben gecommuniceerd met de bouwers van het uit zeecontainers opgetrokken complex, in de loods. De bouwploeg werd volgens justitie aangevoerd door Robin van O. uit Utrecht – ‘Slempo’, in het versleutelde berichtenverkeer.

In hun onderlinge berichtjes bespraken de twee mannen volgens justitie dat de onderwereldgevangenis met martelkamer bijna klaar was: ‘Behandelkamer hebben ze vrijdag afgemaakt. Maandag beginnen ze aan de verblijven.’ Ook stuurden ze foto’s van de voortgang.

Succesvol cocaïnehandelaar

‘Piet Costa’ heeft onder drugssmokkelaars de reputatie een buitengewoon succesvol cocaïnehandelaar te zijn, die zaken deed met vrijwel alle Nederlandse kopstukken, van wie hij velen zou hebben geholpen fortuin te maken. P. werd in juni gearresteerd in een luxe appartement in Rotterdam. Hij was tegen zijn gewoonte in naar Nederland gekomen nadat in Rotterdam de 25-jarige Ibrahim Azaim was geliquideerd, die gold als een soort aangenomen zoon.

Arrestatie Nikolay D.

De politie heeft onlangs nog een verdachte aangehouden in de zaak. Het gaat om Nikolay D., een 37-jarige Bulgaar. De man is vorige week vrijdag aangehouden in Utrecht. Al eerder was hij door het onderzoeksteam geïdentificeerd.

Dit gebeurde op basis van beelden die de politie met een verborgen camera had gemaakt in de loods. Daarop was te zien hoe D. in een busje aan kwam rijden bij de loods. Vervolgens zag de recherche hem bouwmaterialen naar binnen tillen. Ook werd gezien hoe hij met houten platen de binnenkant van meerdere zeecontainers betimmerde.