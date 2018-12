Opbrengst plofkraken gemiddeld ruim een ton

Dat blijkt uit een inventarisatie van tientallen rechtbankuitspraken op rechtspraak.nl.



In Limburg werden vanochtend zes mannen, waaronder drie Amsterdammers, aangehouden voor een plofkraak op de Regiobank in Roermond. Ze worden ervan verdacht daar een explosief tot ontploffing te hebben gebracht, met enorme schade tot gevolg. Als hun betrokkenheid bewezen wordt, kunnen ze fikse straffen tegemoet zien.



Deze week nog werden leden van de Utrechtse plofkraakbende veroorzaakt tot tien jaar cel. De verdachten lieten zich daardoor niet afschrikken. Vermoedelijk heeft dat alles te maken met het lucratieve karakter van plofkraken, in de gevallen waarin ze wél slagen. Er zijn in Nederland zelfs kraken geweest waarbij meer dan twee ton is buitgemaakt.



Opgespoorde daders

Dat blijkt uit uitspraken van de rechtbank. Want hoewel politie en banken zelden expliciet willen zeggen wat er wordt buitgemaakt bij zo'n kraak, komt dat later bij de rechter vaak wel aan bod. In de gevallen waarin de daders opgespoord worden, tenminste.



Op rechtspraak.nl zijn in elk geval 37 plofkraken te vinden met het daarbij behorende buitgemaakte bedrag. Gemiddeld werd in die zaken net iets meer dan een ton buitgemaakt: 100.347 euro.



Lees verder: 'Het duurt niet lang meer of er valt een dode bij een plofkraak'