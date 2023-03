Opbrekingen treiteren bewoners Amsteldorp: ‘Ik trok vijf keer de afzetting weg’

De parkeervakken in de Middelhoffstraat zijn opgebroken. Beeld Jennifer Gijrath

Is het een voortijdige uitvoering van de Agenda Amsterdam Autoluw? Komen fietsers in opstand? De Middelhoffstraat in Amsteldorp (Oost) wordt geteisterd door wegopbrekingen: reeds drie in een halfjaar. De meest recente houdt om onduidelijke redenen al een maand lang zes parkeervakken gegijzeld.

De opbreking begon op 27 februari. “Ze kwamen met een bloedgang zes gaten graven in de parkeervakken,” zegt bewoner Jan Wijnhoven (65). Hij zag ‘een of twee dagen mannen aan het werk’ en vervolgens gebeurde er niets meer.

De gaten, nog geen halve meter diep, zijn er nog steeds. Op borden die een parkeerverbod zouden moeten aangeven – overigens met het verkeerde symbool, nu signaleren ze juist een 'tijdelijke parkeerplaats’ – staat dat dit verbod tot vrijdag 17 maart gold, elf dagen geleden dus.

In feite geldt het nog steeds, want je kunt er niet parkeren.

Klein bier kun je denken: Jan Wijnhoven parkeert zijn auto tegenwoordig om de hoek. Maar voor buurman Jan van Blanken (75) is het een serieus probleem. Puinhoopjes van opgegraven stenen en zand blokkeren de stoep aan beide uiteinden, waar hij doorgaans met zijn scootmobiel vanuit zijn achtertuin de straat op kan rijden.

Hij heeft geen alternatief: de scootmobiel past namelijk niet door de gang, de voordeur kan hij dus niet gebruiken. “Ik heb tientallen keren met de gemeente gebeld, maar je kunt nog beter tegen de muur praten.” Nu heeft hij zelf maar een paar planken neergelegd om de straat op te kunnen rijden.

Voor Berry Evers (58), die wijn- en delicatessenzaak Everswijn runt, is de huidige opbreking geen ramp omdat het dit keer alleen de parkeervakken betreft. De vorige keer daarentegen – in november en december – kostte hem naar eigen zeggen zo’n 55 procent van zijn omzet. Evers kreeg dientengevolge onenigheid met een stratenmaker.

“Toen ze het hier de tweede keer opbraken, kon niemand bij mijn zaak komen," zegt Evers. “Dus ik trok de afzettingen weg." Vervolgens plaatste de stratenmaker die weer terug. “Dat ging zo’n vier, vijf keer door.”

Het steekt de bewoners vooral dat er niet gecommuniceerd wordt over de opbrekingen. Jan Wijnhoven vraagt zich af of alle verschillende werkzaamheden niet gewoon in een keer kunnen. “Vroeger had je regisseurs die opgravingen regelden en zo voorkwamen dat er straten regelmatig open en dicht gingen. Het lijkt wel alsof zij er niet meer zijn.”

‘Stop de persen,’ zegt Liander, ‘er vinden tóch werkzaamheden plaats’ Navraag doet stadsdeel Oost naar Liander wijzen. “Het klinkt een beetje gek,” zegt de woordvoerder van de netbeheerder aanvankelijk, “maar wij weten van niets.” Daar komt hij maandagmiddag op terug. “Ho, stop de persen, er blijken tóch werkzaamheden van Liander plaats te vinden.” Die staan bij hen geregistreerd onder de kruisende Manenburgstraat, waar het zwaartepunt van het werk ligt. De stroomkabels moeten verzwaard worden om huishoudens en ondernemers in hun ‘snel aantrekkende vraag naar meer stroom te voorzien’. Dat probeerde Liander rond kerst al, maar toen kon dat niet doorgaan omdat het vroor. De werkzaamheden worden nu opnieuw uitgevoerd. De woordvoerder stelt dat Liander met andere infrastructuurbedrijven – zoals Vattenfall of de rioleringsdienst van de gemeente – samenwerkt om werkzaamheden af te stemmen en te communiceren.