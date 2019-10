Op zoek naar gezichten voor het Mandela-monument

De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng (l) zoekt gezichten voor zijn Mandela-monument. Beeld Dingena Mol

Zeven gezichten heeft Mohau Modisakeng nodig voor zijn winnende ontwerp voor het monument ter ere van Nelson Mandela. Een oproep via sociale media leverde enkele tientallen reacties op van mensen die zich graag willen laten vereeuwigen in brons. Maar Modisakeng wil ook zelf op pad om te zoeken naar interessante portretten.

“Het gaat niet eens zozeer om de gezichten,” legt de 33-jarige Zuid-Afrikaanse kunstenaar uit tijdens een bliksembezoek aan Amsterdam. “Ik zoek ook geen mensen die beroemd zijn of een belangrijke positie innemen. Ik wil de gezichten van gewone mensen die deel uitmaken van de bijzondere gemeenschap in de Bijlmer.”

De straat op

Dus: de straat op. Gewapend met een ontwerp van het monument en vergezeld van cultuurverkenner en ijsbreker Sharon Amritpersad loopt Modisakeng over de warenmarkt naast winkelcentrum Ganzenpoort, zoekend naar interessante gezichten. De zwarte map onder zijn arm zorgt geregeld voor verwarring: sommige mensen denken dat hij een telefoonabonnement wil verkopen, of een plek in de hemel.

Het is natuurlijk ook een bijzondere vraag: mag ik uw gezicht hebben voor een kunstwerk in het Nelson Mandelapark? Een enkeling hapt meteen toe, zoals koopman Glenn Sinester die op de markt staat met kruidenmengsels tegen alle denkbare kruiden. “Eindelijk,” reageert hij enthousiast, alsof hij de vraag jaren geleden al had verwacht.

Maar bij de meeste mensen overheerst de aarzeling. “Er is nogal wat wantrouwen,” vertelt Amritpersad over de gesprekken. “Soms denken mensen dat ze moeten betalen. Anderen schrikken van het idee dat hun beeltenis straks tot in lengte van jaren in het park staat. Niet iedereen zit daar op te wachten.”

Er is ook twijfel over de noodzaak van het monument. Modisakeng raakt in gesprek met een Surinaamse rasta die vindt dat Mandela al voldoende monumentale aandacht krijgt. “Het is Mandela hier en Mandela daar. Maar wat heeft de man met de Bijlmer te maken? Wat heeft hij hier gedaan voor de mensen?”

Modisakeng, duidelijk meer kunstenaar dan zendeling, luistert met interesse. Hij doet een voorzichtige poging uit te leggen dat zijn werk over een deel van de nalatenschap van Mandela gaat, over het belang van het vormen van een gemeenschap. Veel indruk maakt het niet, maar het afscheid is vriendelijk.

De mensen die het jawoord wel hebben gegeven, staat nog het een en ander te wachten. Zij worden in de komende dagen in een fotostudio verwacht waar een driedimensionale scan wordt gemaakt. Modisakeng heeft een foto van de indrukwekkende opstelling bij zich, om mensen te laten wennen aan het idee dat ze daar straks moeten gaan staan.

De kunstenaar hoopt later deze week met ongeveer twintig scans op het vliegtuig naar Kaapstad te stappen. In de komende maanden zal uit dat aanbod een keuze worden gemaakt. “De gezichten zullen in het monument trouwens niet heel herkenbaar zijn. Ik gebruik er delen van. Wat dat betreft moeten we de verwachtingen ook wel wat temperen.”

Zo gaat het Nelson Mandelamonument eruitzien De Zuid-Afrikaan Mohau Modisakeng won in juli de competitie waarvoor drie kunstenaars waren uitgenodigd. Hij wil de portretten modelleren naar tien tot twaalf bestaande inwoners van Zuidoost. De beeldengroep krijgt een plek in het Mandelapark, het vroegere Bijlmerpark. Het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost dat het project begeleidt, hoopt het werk te kunnen onthullen op 18 juli 2020, de verjaardag van de in 2013 overleden Mandela.