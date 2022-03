Op zoek naar eieren tegen ganzenoverlast: ‘We maken er advocaat van’

Excursieleider Mark Janssen gaat voorop, zwaaiend met zijn wandelstok naar vijandige braamstruiken alsof het een machete is. Beeld Jakob van Vliet

Het is de week van het ganzenei. Dat is niet bedacht door het Productschap Pluimvee en Eieren, maar door de wildplukkers van de sociale firma Eigen Krachtvoer uit Zuid die de komende dagen op pad gaan om in de uitgestrekte polders rondom Amsterdam ganzeneieren te rapen. De oogst wordt verwerkt in omelet, tortilla, cake, beschuit, gansvocaat en ganzonaise, vertelt initiatiefnemer Mark Janssen, alles klaargemaakt en opgediend tijdens de wekelijkse etentjes in het wildplukrestaurant in het buurthuis in De Pijp. “Gemiddeld dertig tot veertig eters per week,” meldt Janssen. “De mensen betalen een bijdrage naar draagkracht.”

Om al die hongerige magen te kunnen voeden, zijn eieren nodig. Vandaar deze excursie naar de IJsselmeerdijk in Waterland, waar Janssen met een speciale ontheffing van de provincie nesten mag uithalen. De gans is weliswaar een beschermde vogel, maar ook, zeker in grote aantallen, een lastpost voor boeren en luchthavens. De wildplukkers helpen mee om de overlast tegen te gaan, gewapend met een lege emmer in plaats van een jachtgeweer. “Een jaar geleden hebben we zo’n 800 eieren opgehaald,” vertelt Janssen. “Ze zijn beperkt houdbaar, vandaar dat we er ook advocaat van maken en eieren op azijn.”

Blaadjes van een jonge linde

Janssen wordt vandaag bijgestaan door twee wildplukkers, allebei ook nog beeldend kunstenaar. Jurjen Fontein is zeefdrukker en schilder en heeft eigenlijk meer met paddenstoelen dan met ganzeneieren. Fontein is ook nog eens vegetariër, maar zijn echtgenote heeft de gansvocaat geprobeerd, en sloeg steil achterover. “Van de smaak, niet van de alcohol,” voegt Fontein er aan toe. Nadjezda Schokker is glaskunstenaar en heeft het wildplukken een paar jaar geleden ontdekt. “Er is zoveel eetbaars te vinden in de natuur. De blaadjes van een jonge linde zijn echt veel lekkerder dan een krop sla uit de supermarkt.”

De eiersafari voert door het metershoge riet langs de oever van de Gouwzee. Janssen heeft uitgelegd dat we moeten letten op opvliegende ganzen en gaat voorop, zwaaiend met zijn wandelstok naar vijandige braamstruiken alsof het een machete is. Al struinend vertelt hij over hoe de kredietcrisis zijn adviesbureau voor de geestelijke gezondheidszorg om zeep hielp en hoe hij vervolgens het wildplukken ontdekte, ook uit pure noodzaak. “Ik belandde bij de voedselbank en ben mij gaan verdiepen in eetbare paddenstoelen. Daar heb ik een boekje over geschreven. Van het ene op het andere moment was ik wildplukdeskundige.”

Mensen met een smalle beurs

Een en ander leidde tot de oprichting van Eigen Krachtvoer, een stichting die inmiddels een sociale firma is geworden en mensen met een smalle beurs helpt om zelf eten te zoeken in de natuur. De inkomsten uit de excursies, de workshops, het buurtrestaurant en de verkoop van zelfgemaakte producten leveren nog onvoldoende op om van een rendabele onderneming te spreken, maar het gaat de goede kant uit, zegt Janssen. Dat geldt niet voor de eierjacht: zwoegend banen we ons een weg door het hoge riet zonder ook maar iets te zien wat op een ei lijkt. De twijfel slaat toe. Zullen we Amsterdam ooit nog terugzien? Wat is er eigenlijk mis met mayonaise uit de supermarkt?

De excursieleider houdt de moed erin. “Ik denk dat we gewoon nog wat vroeg in het seizoen zitten. Vorige week hebben we in Vinkeveen gezocht en daar was de oogst vijf eieren, ook aanzienlijk minder dan normaal.” Janssen vertelt dat hij voor de zekerheid een van die eieren heeft meegenomen voor de fotograaf. Die vertelt dat hij uit principe alleen kakelverse ganzeneieren fotografeert, en geen ei van vorige week, zelfs niet uit Vinkeveen. Er wordt besloten om het ei vast te leggen, terwijl Janssen het in de hand houdt. Hoe moet het nu woensdag in het wildplukrestaurant met die vijf eieren? “Geen zorgen. We hebben nog een dag. Morgen gaan we weer op pad.”