Plus Reportage

Op veel plaatsen winst voor GroenLinks, maar hoe gaat het in Amsterdam?

De sfeer in de grote zaal van de Melkweg is uitgelaten. Hier komen de eerste uitslagen in het land van GroenLinks binnen en daar boekt de partij de ene overwinning naar de andere. De grootste in Nieuwegein, de grootste in Zwolle, tweede in Rotterdam.