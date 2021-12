Op te halen in het Olympisch Stadion: 1300 kerstbomen

Wie nog een kerstboom zoekt, kan er woensdag (gratis) eentje ophalen in het Olympisch Stadion. Beeld ANP

De organisatie van Het Amsterdamse Glijfestijn had niets liever gezien dan dat Amsterdammers in het Olympisch Stadion al schaatsend en langlaufend het jaar zouden uitluiden, maar ziet zich na de laatste persconferentie genoodzaakt het evenement af te gelasten. ‘We hebben nog geprobeerd om enkel de schaatsbaan te openen als sportlocatie, maar hiervoor krijgen we geen toestemming,’ schrijft de organisatie op Facebook.

Het treurige nieuws heeft een gouden randje: wie wil, kan gratis of na het doen van een kleine bijdrage een van de 1300 kerstbomen ophalen die vanwege de voorbereidingen al in het stadion staan. Wie nog een kerstboom zoekt, kan woensdag tussen 10.00 tot 17.00 uur langskomen. Het gedoneerde geld gaat naar Missie 538, het goededoelenprogramma van Radio 538.