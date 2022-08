Op Singel doodgestoken man is 22-jarige Engelse student die met vakantie was

Poster waarop wordt opgeroepen deel te nemen aan de benefietwandeling ter nagedachtenis aan de 22-jarige student Danny Castledine die in juni tijdens een vakantie in Amsterdam werd doodgestoken. Beeld -

Volgens justitie is hij met zeer grof geweld om het leven gebracht door een eveneens 22-jarige man uit België. Deze Nongo B. zou hem met een mes ongeveer dertig keer met kracht in zijn hoofd en hals hebben gestoken en hem bovendien ongeveer dertien keer hebben gesneden. Het slachtoffer lijkt kansloos te zijn geweest.

Een voorbijganger vond de hevig bloedende Castledine rond half vier ’s nachts op het Singel, ter hoogte van nummer 31. De opgeroepen hulpdiensten forceerden kort daarna de deur van de kelder van dat pand en probeerden hem binnen te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Benefietwandeling

Nongo B. werd nog diezelfde dag gearresteerd. Zijn advocaat wil nog niets zeggen over de achtergrond van haar cliënt en de toedracht van de steekpartij, behalve dat hij die nacht lijkt te zijn uitgegaan, vermoedelijk net als het slachtoffer.

Familie en vrienden van Castledine hebben op 16 juli in Matlock, de provinciestad ten noordwesten van Nottingham waar het slachtoffer is opgegroeid, een benefietwandeling van 10 Engelse mijl gehouden. Daar liepen ze naar de top van een rotspartij waar Castledine graag heen ging en ‘vierden ze zijn leven’. Met de wandeling werd ruim 14.000 Britse pond (rond de 17.000 euro) ingezameld voor de strijd tegen messengeweld en steun aan Britse slachtoffers van moorden in het buitenland.

Zinloze daad

Blijkens het grote aantal reacties in lokale media en online was Castledine zeer geliefd. Zijn dood wordt omschreven als een ‘onnodige, zinloze daad’. Zijn ouders en zus, andere familieleden, vrienden, vriendinnen en kennissen beschrijven hem als een levensgenieter met ‘een passie voor reizen’.

‘Danny werd vermoord terwijl hij op vakantie was in Amsterdam. Helaas hebben families die een dierbare in het buitenland verliezen, niet dezelfde rechten of steun als mensen die in dit land zijn vermoord’, schrijven zijn naasten. ‘Elke week wordt zeker één Brits staatsburger vermoord in het buitenland. Nabestaanden staan ​​voor een lange en uitdagende reis zonder te weten wat ze moeten doen’.

Het ingezamelde geld gaat naar ‘goede doelen die gezinnen begeleiden bij de repatriëring, het leveren juridische bijstand in het buitenland, het bieden van rouwbegeleiding en het onderhouden van contacten met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laatste beelden

Danny Castledine is op beelden van bewakingscamera’s die die fatale nacht zijn gemaakt te zien terwijl hij door de binnenstad loopt, onder meer door de Spuistraat, langs het Centraal Station en over het Singel. Op beelden die om kwart over twee die nacht zijn gemaakt is hij voor het laatst in leven te zien, een uur en een kwartier voordat een voorbijganger hem hevig bloedend zou aantreffen.