Op rondvaart door Amsterdam, volgens Tripadvisor de ‘beste ervaring ter wereld’

Rondvaartboot Flagship Amsterdam is door reiswebsite Tripadvisor uitgeroepen tot ‘beste ervaring ter wereld’. ‘Precies wat we nu nodig hebben, right baby?’

Op de stoep van de Prinsengracht staan 26 toeristen, bijna allemaal Amerikanen. Ze hebben een kaartje gekocht voor het beste dat toerisme te bieden heeft – ter wereld. Een rondvaartboot door Amsterdam.

“Dat wist ik,” zegt de Amerikaanse Megan Jen (33), achteraan de rij. “Ik heb de reviews gelezen.”

Die reviews staan op de reiswebsite Tripadvisor die de boottocht deze week heeft uitgeroepen tot ‘top overall experience’ in de wereld. Op 2 staat zandsurfen bij Dubai, met optie op een kameel en squad. Een boottocht langs de noordkust van Hawaï moet het doen met brons.

Tripadvisor noemt specifiek de boottocht van Flagship Amsterdam, en die is inclusief gids, drankjes en een plankje Hollandse kaas. De boot is vergeleken met andere rondvaartboten met hout en rode kussens ook wat fraaier aangekleed.

‘Best seats of the house’

“Ja, fantastisch natuurlijk,” zegt medeoprichter Silver Zum Vörde Sive Vörding (29), die ook op de kade staat. “Dit heb ik nooit durven dromen toen we het bedrijf in 2018 begonnen. We zijn blij dat we deze tour én award aan Amsterdam kunnen bieden.”

Hoe heeft hij dit voor elkaar gekregen? Zum Vörde: “We hebben meteen in het begin een accountje opgestart bij Tripadvisor en iedereen gevraagd: laat alsjeblieft weten wat je ervan vond, en blijkbaar vindt iedereen het fantastisch.”

Drie Amerikanen (ouders en hun zoon) zijn achterin de boot gaan zitten, aan de enige ronde tafel. “Best seats of the house,” zegt vader John Riley (64) uit Bethlehem, Georgia. En ook “One, two, three, chéése,” als ze een plankje met kaasblokjes krijgen, mild belegen, met twee prikkertjes en een plastic bakje mosterd.

Upgrade

Waarom hebben ze voor deze tour gekozen? “Tripadvisor,” zegt zoon John Riley (33), die in Londen woont en al eerder een rondvaarttour deed. Vader: “Maar ik zei wel: doe maar een upgrade. Niet die cheap ones bij Centraal Station. We betalen liever een paar dollar meer.”

Het bevalt tot nu toe prima. Vader: “We hebben vandaag veel gelopen, en nu zitten we heerlijk. Precies wat we nu nodig hebben, right baby?” Moeder Marilyn Riley (64) knikt en neemt nog een kaasblokje.

Deze tour is met 29 euro ongeveer twee keer zo duur als een normale rondvaart, maar behalve wat spijs en drank praten twee gidsen de vijf kwartier vrijwel zonder onderbreking vol met historische weetjes en andere ‘fun facts’.

Gids

Gids Nikola Moyot (20) komt uit New York. Hij kwam naar Amsterdam, omdat het zijn ‘lifelong dream’ was om gids te worden op de grachten. Na een korte stilte van de passagiers: “That was a joke.”

Hij wijst naar de hijsbalken voor touw en blok en vertelt over smalle trappen. De Amerikanen knikken, duidelijk onder de indruk.

Schipper/gids Christophe Klinz (31) vertelt dat Amsterdam 825.000 inwoners heeft. “En meer of minder fietsen, denken jullie?”

Amerikanen: “More!”

Juist. Het zijn er 1,2 miljoen. Klinz: “Daarvan staan er een miljoen op land. Waar is de rest?”

Amerikanen: “In the canals!”

Weer correct.

En zo dobberen ze verder, over de Prinsengracht naar de Amstel en weer terug naar het Anne Frank Huis. Af en toe worden de plastic bekertjes bijgevuld.

Beter dan Dubai?

Tegen het einde van de tour zitten Sarah Gardner (26) en Matt Martinez (25) uit Philadelphia aan het laatste restje wijn en een blikje bier. De kaas is al op. Is het goed bevallen?

Martinez: “Zeker, het is echt waar voor je geld.”

Maar beter dan zandsurfen in Dubai of een boottocht langs Hawaï?

Gardner: “Die klinken ook awesome. Maar deze tour is een stuk minder onbereikbaar. Dat zal ook meespelen.”