Op pad met vlinderteller Els de Vos: ‘Net zat een dagpauwoog in de hals van Cruijff’

De Vlinderstichting: enorme toename aantal vlinders

De analyse van de Nationale Vlindertelling moet nog plaatsvinden, maar uit de eerste tellingen blijkt een enorme toename van het aantal vlinders op dit moment. “We zien aantallen die het hoogste zijn van de laatste tien jaar,” zegt projectleider Ineke Radstaat van de Vlinderstichting. “Waar je vorige jaren 1 à 2 dagpauwogen of atalanta’s in een struik zag, zie je er nu 4 of 5. Het zijn ook mooie, grote vlinders.”

Oorzaak is het natte voorjaar dat relatief lang aanhield en waarin voedsel in overvloed was voor de rupsen, gevolgd door het mooie weer van de laatste weken. Radstaat: “We zijn de afgelopen drie, vier jaar gewend geraakt aan extreme droogte, en dan houdt het niet over met vlinders. Maar nu zie je overal bloemen in bloei en heel veel vlinders. We horen van heel veel mensen: ‘Net als vroeger’.”

De Vlinderstichting telt al dertig jaar jaarlijks het aantal vlinders op 1000 routes van 1 kilometer, en verzamelt die gegevens in het Landelijk Meetprogramma Vlinders. Sindsdien nam het aantal vlinders met 40 procent af.

Radstaat: “De dagpauwoog bijvoorbeeld is niet uitgestorven, maar er is nog maar 10 procent van over. Maar insecten zijn veerkrachtig. Daarom roepen we mensen op: tegels eruit, groen erin! Het hoeft geen grote wildernis te zijn, als je maar bewust kiest voor planten die bloeien, en dan het liefst het hele jaar door. Het ziet er leuk uit en zo kunnen vlinders en insecten het hele jaar nectar vinden. Alle beetjes helpen.”