Op pad met een stadsjutter: ‘Ik denk telkens weer: wauw, dat mensen dit zomaar weggooien’

Ze zijn een uitstervend ras, de morgensterren. Elke avond gaan ze naar een andere buurt waar de volgende ochtend het grof vuil wordt opgehaald. Ze slaan hun slag tussen de welvaartsresten van alles wat wij afdanken. Op pad met Joost Groeneboer, stadsjutter, of beter: straatarcheoloog.

Het is een dinsdagavond begin augustus, het loopt tegen achten. Het is rustig in de Plantagebuurt. Weinig mensen, maar erger: weinig vuilnis op de stoepen. Toch heeft Joost Groeneboer (1957), een van de laatste echte stadsjutters van Amsterdam, de moed nog niet opgegeven. “Mensen die hebben opgeruimd, zetten hun spulletjes meteen met de schemer buiten. Maar misschien is het nog wat vroeg,” zegt hij.

Op zijn gemak fietst hij door de straten, van het ene cluster vuilniszakken naar het andere, stoep na stoep. Zijn kennersoog ziet meteen of hij even moet afstappen of niet. In de meeste gevallen kan hij op zijn fiets blijven zitten.

Soms stopt hij even, zonder af te stappen, en tikt hij met de punt van zijn schoen tegen een vuilniszak. En ook dan weet hij meestal al genoeg. Hij hoort het, hij voelt het. Vaak kan hij doorfietsen, niets van waarde.

De vorm van een vuilniszak verraadt zijn inhoud, weet Groeneboer. Als die volzit met oude boeken, herkent een ervaren stadsjutter dat al van enige afstand. Eén tikje met de punt van de schoen bevestigt dan meestal zijn gelijk.

Als uit een zak iets puntigs steekt, kan dat een veelbelovend teken zijn. Wie weet is het de hoek van een schilderij. “Maar het kan ook een pizzadoos zijn,” zegt Groeneboer.

Hij tikt tegen zo’n zak. Precies, een pizzadoos.

Even verderop: de staander van een kamerlamp, zonder lampenkap. Daar haalt hij zeker niet meteen zijn neus voor op; in zijn woning staan diverse lampen, waarvan de kap en de staander de afgelopen jaren op straat zijn gevonden – los van elkaar. Hij maakte daar vervolgens zijn eigen modellen van. Een van de kleine geluksmomenten van de stadsjutter. Maar deze staander is een ander lot beschoren. “Er zit nog een prijskaartje op, 9,95 euro.”

Hij fietst verder. Het gaat tenslotte niet alleen om de vangst, het gaat ook om de zoektocht. “Het is prettig om ’s avonds op straat te zijn. Aan het begin van de avond, tijdens de schemer, maar zeker ook ’s nachts, tussen twaalf en één, als je alleen bent. Dan ben je echt in een andere stad.”

Achterhaalde naam

Hij werpt een snelle blik in een zijstraatje. Scannen en meteen weer doorfietsen. “Kijk, dat is de kunst van het vuilnis zoeken.”

Morgensterren worden ze genoemd, omdat ze ooit bij zonsopkomst de straten afstruinden, op zoek naar iets waardevols tussen het vuilnis. Dat was vroeger, de naam is al een tijdje achterhaald. Vroeger wachtten de mensen nog netjes tot ’s ochtends vroeg, voordat ze hun vuilnis op straat zetten.

Die tijd is voorbij. Een beetje Amsterdammer zet zijn vuilnis de avond van tevoren al op straat, dus tegen de tijd dat de morgensterren van vroeger straalden, zijn de pareltjes tussen het grofvuil nu allang vergeven.

Beter is de prachtige term stadsjutter. Al heeft Groeneboer nog een andere term voor zichzelf bedacht: straatarcheoloog. “Want ik ben vooral op zoek naar dingen met cultuurhistorische waarde. Het gaat me niet om geld. Ik verkoop weleens iets, maar niet echt. Het gaat me om de verhalen achter de spullen.”

Oude foto’s of brieven bijvoorbeeld, die redt hij van de vergetelheid. Of bijzonder meubilair of glaswerk, een oude damestas, een zilveren snuifdoos. Hij zoekt het verhaal erachter en deelt dat op zijn website www.dutchtrashures.nl – het tweede deel van de domeinnaam is een samentrekking van de Engelse woorden voor vuilnis (trash) en schatten (treasures). “Eerst had ik een website die vuilnisbakkenras.nl heette. Ik vond het zelf leuk gevonden, maar er waren toch te veel mensen die dachten dat het een website over zielige hondjes was.”

Ondergronds gat

Groeneboer begon zoals de meeste stadsjutters zijn begonnen. In de jaren tachtig moest hij als student een souterrain vullen en zowat al het meubilair dat hij nodig had om te wonen, lag tot zijn verbazing gewoon op straat. “Medestudenten uit Leiden noemden het ‘kraak lopen’. Alles wat je nodig hebt, vind je gewoon op straat. Daarna ben ik aan het verzamelen geslagen.”

Hij moest in de loop van de jaren wel oppassen dat zijn huis niet te vol raakte. Een deel van zijn vondsten verkocht hij daarom jaarlijks op – toen nog – Koninginnedag. En in zijn studententijd verkocht hij nog weleens iets antieks aan veilinghuis De Looijer.

Voor morgensterren als Groeneboer wordt het wel steeds moeilijker iets te vinden. Met name de komst van de grote ondergrondse vuilniscontainers was een klap voor de echte, romantische jutter.

Boeken of oude foto’s of brieven, de echte pareltjes kortom, worden sindsdien niet meer in een plastic zak op de stoep gezet, maar verdwijnen meteen in een container. En de kringloopwinkels bieden oude foto’s en brieven ook niet aan vanwege de privacygevoeligheid.

Voorheen redde hij zulke pareltjes van de vergetelheid, tegenwoordig verdwijnen ze in een ondergronds gat. “Stadsjutters zijn een uitstervend ras,” zegt hij. “Daarom heb ik het ambacht van morgenster een jaar of vier, vijf geleden ook aangemeld bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Daar staat het nu als bedreigd ambacht op de website. Toch wel een soort erkenning.”

Schatgraversromantiek

Toch is er nog genoeg te vinden, er zijn zelfs hele Facebookgroepen aan gewijd. Ze heten TOFvuil bijvoorbeeld, of Waste of West. Daarin tippen buurtbewoners elkaar met foto’s en exacte locaties: ‘Op die en die stoep staat een stoel die zeer waarschijnlijk een Gispen is’. Of: ‘Auping bedvering van 90 bij 200’. Die groepen zijn zo populair dat ze een ledenstop hebben.

Maar het stadsjutten is vooral overgenomen door Oost-Europeanen en Turken die in busjes op zoek zijn naar iets van waarde. “Voor mij zijn het geen concurrenten,” zegt Groeneboer. “Ik zoek nostalgische spulletjes, zij zoeken koelkasten en oud ijzer. Voor mij is het de romantiek van het schatgraven, voor hen is het echt een manier om geld te verdienen.”

Zo vaak als vroeger is hij niet meer op straat te vinden, hij moet natuurlijk wel een beetje rekening houden met zijn echtgenote, maar de liefde voor het stadsjutten zit diep. “Ik denk telkens weer: wauw, dat mensen dit zomaar weggooien. Dat blijft bijzonder en is best verslavend.”

Al blijft die charme lastig uit te leggen, dat begrijpt hij ook. “Eigenlijk is het ook een grote luxe. Vuilnis zoeken voor je hobby, dat kun je in sommige culturen niet fatsoenlijk uitleggen. Ik ben getrouwd met een Colombiaanse. In haar land sprokkelen mensen hun leven bij elkaar op grote vuilnisbelten. Toen ik bij mij schoonfamilie op bezoek was, zag ik tussen het afval een koffer met oude foto’s liggen. Maar nog voor ik hem kon meenemen, trokken ze me al mee.”

Altijd waakzaam

In het dagelijks leven is Groeneboer werkzaam in de culturele sector. Zo is hij hoofdredacteur van een danstijdschrift en adviseur erfgoedparticipatie. Maar de drang om te stadsjutten is er na al die jaren nog steeds.

“Ik kijk altijd. Soms zit ik in de tram en wil ik eigenlijk het liefste de volgende halte uitstappen. Ik wéét dat daar dan iets ligt. Maar ik doe dat niet altijd, het is ook niet leuk voor mijn gezelschap. Misschien maar goed, zo blijft het een beetje binnen de perken,” zegt hij terwijl we weer een cluster van vuilniszakken passeren, met weer die uitstekende punten.

Pizzadozen, steeds weer die pizzadozen.

Deze avond valt er niets te halen..

Over de auteur: Hans van der Beek werkt al ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden had hij populaire rubrieken als Hans Halveert en Schuim, nu schrijft hij vooral Amsterdamse achtergrondverhalen en reportages.