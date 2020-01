Op naar een autoluwe Kinkerstraat: ‘Alle parkeerplekken gaan sowieso weg’

Onoverzichtelijk, onveilig en overvol: die woorden komen bij veel mensen op als ze denken aan de Kinkerstraat in stadsdeel West. Daarom wil de gemeente de straat opnieuw inrichten. ‘In alle scenario’s gaan de parkeerplekken weg.’

“Het fietspad is heel erg smal en de mensen fietsen er keihard,” zegt buurtbewoner Florentine Hasselaar. “Maar op de fiets is het minder gevaarlijk dan te voet.” Hasselaar is meerdere dagen per week te vinden op de Kinkerstraat, voor boodschappen of voor koffie met een vriendin. “Als wandelaar zie je het verkeer echt van alle kanten op je af komen. Vooral bij het gedeelte waar de straat overdekt is. Door het slechte zicht kun je bij het oversteken makkelijk omver worden gereden.”

Bradley Prince, die aan de Ten Katemarkt woont, herkent dat. “Het is een winkelstraat, maar er zijn ook veel fietsers, wandelaars en autoverkeer. Dat maakt het erg druk en onoverzichtelijk.” Toch vindt hij de straat niet per se heel gevaarlijk.

Dat beaamt Jeroen van Berkel, bestuurder in stadsdeel West. “Het is nou niet zo dat er elke week een vreselijk ongeluk gebeurt, maar de huidige situatie leidt wel tot veel irritatie en onveilige situaties.” Het is volgens Van Berkel dan ook hoog tijd dat de straat een nieuwe indeling krijgt. “Nu knallen veel mensen hun fietsen neer, rennen een winkel in en zijn daarna weer weg. Dat komt de sfeer niet ten goede.” Om dat te verbeteren wil de gemeente dat de straat autoluw wordt, dat er meer parkeerplekken komen voor fietsers en dat de stoep wordt verbreed.

Twee varianten

De gemeente ontwikkelde twee scenario’s voor de herinrichting van de Kinkerstraat. Buurtbewoners, ondernemers en andere gebruikers van de straat mogen laten weten welke ze het meest geschikt vinden. In de eerste variant wordt het huidige fietspad bij het voetpad getrokken. Op de plek waar nu auto’s rijden, komt dan een nieuw fietspad. De automobilisten verhuizen in dit scenario naar de trambaan.

Impressie scenario 1. Beeld Gemeente Amsterdam

In de tweede variant verandert de straat in een zogenoemde fietsstraat. In dergelijke straten delen automobilisten en fietsers een rijbaan, de trambaan ligt apart. Belangrijk detail: de auto’s zijn in dat soort straten ‘te gast’. Er zijn al meer van dit soort straten te vinden in Amsterdam. Zoals de Sarphatistraat, de Zaanstraat en de Weteringschans.

Impressie scenario 2. Beeld Gemeente Amsterdam

Welke variant het publiek ook kiest, de stoep wordt in ieder geval verbreed. “Ook gaan in beide scenario’s alle parkeerplekken weg, afgezien van enkele plekken voor gehandicapten en ouderen,” zegt Van Berkel. Laden en lossen blijft ook mogelijk. Vorig jaar werden al dertig parkeerplekken opgeheven om ruimte te maken voor tweehonderd extra fietsplekken.

Niet de gehele Kinkerstraat wordt opnieuw ingericht. Het stukje tussen de Nassaukade en de Bilderdijkstraat is vrij recent nog verbouwd. Daardoor werd dat deel van de straat eenrichtingsverkeer en kwam er meer ruimte voor fietsers.

Ondernemers

Veel ondernemers staan positief tegenover de plannen van de gemeente. “Als we de stad leefbaar willen houden, moeten we met z’n allen meebewegen,” zegt Jan Disseldorp, voorzitter van Stichting Ondernemers Oud-West. “Je moet dan kiezen: wil je een brede stoep en een breed fietspad, of auto’s in de straat?” Volgens hem kunnen mensen nog steeds met de auto naar het winkelgebied komen als de straat autoluw wordt en parkeerplekken plaatsmaken voor fietsers en wandelaars.

Dat beaamt Van Berkel. “Als je met de auto boodschappen wilt doen in de Kinkerstraat zijn er ook na de herinrichting parkeerplekken zat.” Zo wordt de parkeergarage onder De Hallen vooralsnog weinig gebruikt, blijkt uit een peiling van de gemeente.

Toch ziet Disseldorp ook ondernemers die geen voorstander zijn van de beoogde veranderingen. “Die zeggen: het gaat nu toch goed? Laten we het dan zou houden.” Volgens Van Berkel zal de beoogde herinrichting juist gunstig uitpakken voor ondernemers. “Een kaasboer heeft liever dat mensen op hun gemak komen winkelen dan dat ze snel auto in, auto uit gaan.”

Twee weken om te stemmen

Buurtbewoners, ondernemers en gebruikers hebben vanaf 16 januari twee weken de tijd om hun stem uit te brengen op een van de twee varianten. Het scenario dat de meeste stemmen krijgt, wordt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de herinrichting. “Ook daarna valt er nog veel te besluiten,” zegt Van Berkel. “Bijvoorbeeld waar de prullenbakken komen te staan, waar bankjes komen voor winkelend publiek en waar vrachtwagens kunnen laden en lossen.”

Bewoner Hasselaar heeft haar keus al gemaakt. “Ik kies voor een fietsstraat waar auto’s te gast zijn.” Daarnaast heeft ze ook nog wat aanvullende ideeën voor de herinrichting. “De Kinkerstraat kan wel wat extra oversteekplaatsen gebruiken.”

De herinrichting zal naar schatting eind 2022 worden afgerond. Het is nog niet bekend hoeveel geld de gemeente uittrekt voor het project.