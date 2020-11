Op Krugerplein doodgeschoten man is straatjongen Amanuel ‘Maantje’ Sambo (30)

Het Krugerplein in Oost. Beeld Marc Driessen

Dat hij gemist zal worden door zijn omgeving, is een understatement. Vrienden roemen zonder uitzondering zijn gulheid en het enthousiasme dat ‘Maantje’ aan de dag kon leggen. Ook bij het zaalvoetbalteam waar hij al langer dan tien jaar speelde, was hij geliefd. Op Facebook wordt hij omschreven als ‘een topper.’

Straatleven

Hij leidde een straatleven. Fotograaf Paul Blanca had in 2011 een jeugdige Sambo voor zijn camera. Op een van de foto's kijkt hij, met een paar vrienden, brutaal in de lens. De portretten werden gemaakt in het kader van de serie Mi Matties: foto’s van jongens uit Amsterdamse straatbendes.

Hij werd ook wel ‘Mandela’ genoemd, vanwege zijn voorletters A.N.C. (Amanuel Nelson Cornelio), maar stond als minder vredelievend te boek dan de gewezen vrijheidsstrijder en Zuid-Afrikaanse president.

Strafblad van 10 kantjes

Hij verzamelde van jongs af een strafblad dat uiteindelijk tien kantjes zou beslaan, maar werd in de belangrijkste geweldszaken vrijgesproken.

Zijn recentste strafzaak draaide om een schietpartij op het Krugerplein in 2018, het zelfde plein waar hij dinsdag fataal werd getroffen op de brede stoep voor de kapperszaak, tussen snackbar ’t Snorretje en eetcafé Eddy Spaghetti.

Op 12 november 2018 had een vriend van ‘Maantje’ ruzie gekregen voor buurtcafé Oost. Volgens de vriend draaide de ruzie om drugs; volgens het latere slachtoffer had hij de vriend aangesproken op wildplassen.

Het latere slachtoffer sloeg ‘Maantje’ tijdens de woordenwisseling in zijn gezicht. Zijn vriend trok een vuurwapen.

Coma

Het slachtoffer en de vriend van Sambo verklaarden uiteindelijk dat de vriend eerst twee keer schoot, maar miste. Daarna riep Sambo in het Surinaams: ‘Geef me het wapen’. De vrienden renden weg en één van hen schoot achteruit een kogel af die het slachtoffer in zijn buik trof, waardoor hij in coma raakte.

Een 25-jarige vrouw die toevallig voorbij fietste, werd geschampt door een kogel.

Vrijspraken

Justitie vorderde voor beide mannen 6 jaar cel, maar ‘Maantje’ werd - niet voor het eerst - vrijgesproken. Een onafhankelijke getuige had alleen de vriend zien schieten. Die kreeg inderdaad 6 jaar. In beide zaken liep nog hoger beroep.

In het najaar van 2014 was Sambo ook al vrijgesproken. Met enkele vrienden vocht hij met een man die op enig moment een stomp kreeg waardoor zijn kaak brak, maar voor de rechtbank stond niet vast dat Sambo die klap had gegeven.

Zo liepen meer geweldszaken voor ‘Maantje’ met een sisser af.

Mishandelen portier club Trouw

Hij kreeg een bescheiden strafje voor het mishandelen van een portier van club Trouw aan de Wibautstraat, ook weer in Oost, in maart 2014, en voor een zware mishandeling en bedreiging in juli 2011, toen hij 21 was.

Tussen 2014 en 2018 verbleef hij veel in België, bij familie. In Amsterdam woonde hij onder meer bij zijn lievelingstante.

Hij moest nog voor de rechter komen voor het bezit van een beetje heroïne op de Weteringschans op Eerste Kerstdag 2018, maar dat ‘hosselzaakje’ gaat niet door.

Gedurende zijn laatste langdurige voorarrest vanwege die schietpartij voor café Oost was Sambo veel bezig met het christelijke geloof. Volgens een kennis werd hij hevig bedreigd.

Advocaat: ‘Heftig nieuws’

Zijn advocaat Pim Scholte schrikt van het nieuws dat het Sambo is die op het Krugerplein is doodgeschoten. “Heftig nieuws. Ik had de indruk dat hij, na veel kleine zaken in zijn leven, probeerde het goed te doen, maar je weet nooit of het lukt.”