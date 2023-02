Op je oude dag verhuizen naar het Flevohuis was niet voor iedereen even makkelijk

Arbeidstherapie in verzorgingscentrum Flevohuis (1972). Beeld G.L.W. Oppenheim/Stadsarchief Amsterdam

Plannen voor een nieuw tehuis met ‘gemeenschappelijke woonverblijven’ en ‘slaapvertrekken voor hen die niet meer in staat werden geacht zelfstandig een eigen kamer te bewonen’ dateerden al uit 1954. Maar het definitieve ontwerp voor het Flevohuis, dat negen jaar later werd gepresenteerd, was aanzienlijker groter dan oorspronkelijk gedacht en veel meer gericht op privacy en zelfstandig wonen.

Bejaarden bleven langer gezond en wilden meer comfort en zelfstandigheid. Door de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 hadden ouderen ook meer te besteden. Dat leidde tot een run op een schaars plekje in een bejaardentehuis, met lange wachtlijsten tot gevolg.

In Amsterdam werd daarom in 1967 de Gemeentelijke Dienst voor Bejaardenverzorging opgericht, die in totaal zeven panden beheerde. Om de wachtlijsten te drukken werden de nieuwe tehuizen steeds groter. Het inmiddels afgebroken tehuis De Drie Hoven (van architect Herman Hertzberger) in Slotervaart was daar een voorbeeld van. En met ruimte voor meer dan zeshonderd mensen zou het nieuwe Flevohuis een van de grootste ‘verzorgingstehuizen voor ouden van dagen’ worden van Nederland.

Besloten werd het tehuis aan de rand van de stad te plaatsen, waar de grond goedkoper was en hoger gebouwd mocht worden. De ideale locatie werd gevonden vlak bij het Flevopark, in de Indische Buurt, boven op het oudste stuk van de Joodse begraafplaats Zeeburg. Dit deel verkeerde in vervallen staat en was al geruimd in 1957, bij de aanleg van de verbindingsbrug en weg naar Amsterdam-Noord.

Buurtjes en pleintjes

De belangrijkste ontwerpeisen voor het tehuis waren ‘kleinschalige grootschaligheid’, rust en privacy, flexibiliteit en een ‘architectonische verschijningsvorm’, die nog een ‘woonsfeer’ ademde. Architect Bastiaan Johannis Odink, in dienst van de afdeling Bouwwerken van de Dienst Publieke Werken, ontwierp een opvallend gebouw van twaalf verdiepingen geplaatst in uitgestrekte laagbouw met een verpleegafdeling voor zestig zieke bejaarden, een gazon op het zuiden, een creacorner, winkel, bibliotheek en ‘ruimten tot het houden van rooms-katholieke en protestantse kerkdiensten’. Behalve verschillende patio’s voor lucht en licht kwam er direct voor het tehuis een intiem ‘praatpleintje’ als ontmoetingspunt voor de bewoners.

De hoogbouw werd samengesteld uit drie iets van elkaar verspringende flatgebouwen die het massieve karakter van het pand wat braken. De torens werden opgetrokken uit roodbruin metselwerk waarin de betonnen vloeren in het zicht werden gelaten. Onderling waren de drie torens door middel van glazen hallen met liften en trappenhuizen met elkaar verbonden.

Op iedere verdieping lagen aan weerszijden van een doorlopende gang 48 wooneenheden. In de gang zelf bevonden zich zusterposten, badkamers, voorraadkasten, open keukentjes, en loggia’s voor toegang tot buiten. Aan het noordelijke uiteinde van iedere verdieping was verder een eet- en huiskamer voor ‘gezamenlijke maaltijden en televisieprogramma’s’.

Om binnen de grootschalige structuur enige huiselijkheid te creëren, splitste Odink iedere verdieping op in 3 gedeelten van 16 wooneenheden verdeeld in ‘buurtjes’ van 4 wooneenheden, die alle dezelfde kleur voordeur hadden en toegang gaven tot een klein ‘pleintje’ met zitplekken.

Eindelijk weer samen

Op 9 december 1971 verhuisden de eerste ouderen van de Roetersstraat naar het Flevohuis, volgens Het Parool ‘het mooiste geschenk dat dit jaar werd meegebracht door Sinterklaas’. De meeste mensen wisten precies waarvoor ze waren gekomen: geen gehorige slaap- en verblijfszalen meer, maar een eigen wooneenheid met keukenblok en wc, ingericht met meubelen en gordijnen die ze zelf hadden mogen uitzoeken. Ieder vertrek was voorzien van de modernste gemakken, zoals centrale verwarming, telefoon- en televisieaansluiting, huisomroep en een alarmsysteem voor acute hulp.

Grote pre voor bewoners op de bovenverdiepingen was het uitzicht over de stad aan de westelijke zijde, en op het Flevopark en brug aan de oostelijke zijde. Een bewoonster uit de Roetersstraat vertelde na de verhuizing enthousiast: ‘Ik vind het hier een paleis, nu krijg ik een goede levensavond nog’, en juffrouw De Jonge (79): ‘We zijn in een sprookje terecht gekomen. Kijk eens wat een uitzicht.’

De wooneenheden bestonden voor een alleenstaande bejaarde uit een zit- en slaapkamer van circa 3 bij 4 meter en een aparte voorruimte met wasgelegenheid en eigen wc. Flexibiliteit werd gerealiseerd door in het voorgedeelte verplaatsbare kasten neer te zetten, zodat twee wooneenheden met elkaar konden worden verbonden. Hierdoor konden ook echtparen, die in hun vorige tehuis gedwongen waren op aparte afdelingen te wonen, eindelijk weer samen zijn.

“Die koppels hadden in het begin vaak ruzie,” liet een medewerkster weten, “ze waren het niet meer gewend samen te leven en nou zaten ze ineens met z’n tweeën.” Andere bewoners moesten wennen aan de afgelegen locatie, ver van de binnenstad waar ze altijd hadden gewoond.

Het Flevohuis, een ontwerp van Bastiaan Johannis (Odink, aan de Kramatweg 20a (1973). Beeld Stadsarchief Amsterdam

Stapelwoontoren

Het concept van een massale, geïsoleerde stapelwoontoren voor bejaarden werd tegen het einde van de 20ste eeuw steeds meer achterhaald. De Wet op de bejaardenoorden uit 1996 bepaalde bovendien dat het aantal verzorgingsflats in Nederland kleiner moest en het aantal zelfstandige woningen groter. In het Flevohuis werden de standaard wooneenheden daarom vervangen door 198 ruime zelfstandige twee- en driekamerwoningen.

De hoogbouw werd gemoderniseerd, de laagbouw geheel gesloopt en vervangen door een hoger U-vormige complex met zelfstandige woningen, groepswoningen voor demente bejaarden, een polikliniek en verpleeg- en revalidatiecentrum.

David Geneste is als architectuurhistoricus verbonden aan de HvA. Dit is een ingekorte bewerking van het artikel dat hij schreef voor het februarinummer van Ons Amsterdam.