Op IJburg dreigt groot tekort sportcomplexen

De Sportraad, een onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente, formuleerde in 2010 de sportnorm voor nieuwbouwwijken. Secretaris Julius Egan is bang dat de stad niet heeft geleerd van fouten uit het verleden.



Grenzen

"De tweede fase van IJburg is niet de enige plek waar wij het mis zien gaan. Bij veel plannen voor nieuwe wijken wordt de sportnorm niet gehaald. Het probleem is dat de norm niet bindend is en er dus makkelijk van wordt afgeweken. Daarom pleiten we ervoor de norm wel bindend te maken."



"In het Hamerkwartier in Noord moeten 6700 woningen komen, zonder dat de plannen voorzien in nieuwe sportvelden. Hetzelfde geldt voor het Amstelkwartier en de Sluisbuurt in Oost, de Nieuwe Kern in Zuidoost en Elzenhagen in Noord."



De Sportraad betwijfelt of bestaande sportvoorzieningen in de omgeving in de nieuwe behoefte kunnen voorzien. "Daar zitten verenigingen nu al tegen hun grenzen aan."



Wethouder Kukenheim was niet bereikbaar voor commentaar.