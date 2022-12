Op het terras en in de wc: hoe komt Amsterdam van de rat af?

Beeld Sjoukje Bierma

Amsterdam wereldstad staat deze week in het teken van misschien wel de minst geliefde inwoner van de stad: de rat. Het aantal meldingen van rattenoverlast neemt de laatste jaren fors toe. Presentator Lorianne van Gelder bespreekt de oorzaken met stadsbioloog Remco Daalder en verslaggever Hans van der Beek.

Van der Beek dook voor Het Parool in het rattendossier. Wat hij zoal tegenkwam? “Ik sprak een vrouw die op de wc zat en opeens een snuitje tegen haar billen voelde. Dat is voor veel mensen het grootste horrorverhaal dat je ze kunt voorleggen.”

Wie ratten in huis heeft, heeft pure pech. Toch gaat het vaak gepaard met veel schaamte. De rat heeft immers het imago van een onhygiënisch dier dat ziekten verspreidt. “Onterecht," zegt Daalder. “Een rat zal je nooit bijten en ziekten draagt ie ook amper over. Als je erop gaat letten is het gewoon een leuk beest.”

Leuk of niet leuk, ze zitten in ieder geval overal. “Vaak zie je op de stoep dat een paar tegels zijn verzakt. Dat zijn rattenstelsels. Als je het eenmaal ziet, kun je het niet meer níet zien. Een life-changer,” zegt Van der Beek. “Wij lopen in deze stad gewoon over de ratten.”

De bestrijding van ratten is extreem lastig. Wat het zo lastig maakt en waarom het één Canadese provincie wel lukt om deze knaagdieren buiten te houden hoor je in een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

