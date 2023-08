Op het strand aan de Gaasperplas is de stad ver te zoeken: ‘Het is net een klein dorp’

Zandvoort mag dan Amsterdam Beach worden genoemd, de échte Amsterdamse stranden bevinden zich in de stad zelf. Het Parool strijkt er deze zomer neer: hoe liggen ze erbij? Kun je er zwemmen, wat is er te beleven? Deze week: Strand Zuidoever aan de Gaasperplas.

Op de drijflijnen die het ondiepe gedeelte van de Gaasperplas markeren, hangt een aalscholver zijn vleugels te drogen. Afgezien van wat meerkoeten en een eenzame fuut heeft hij het rijk alleen, want op deze grijze dag is het strand verlaten. De enige bezoekers zijn wat wandelaars, een eenzame jogger en een man die met zichtbaar plezier zijn vlieger laat waaien. In de verte is nog net het dak van de Johan Cruijff Arena te zien.

De stad is hier ver weg; het enige lawaai wordt geproduceerd door de vele vogels en af en toe een vliegtuig. Het strand maakt deel uit van Groengebied Amstelland, dat de veenweidepolders tussen Zuidoost, Ouderamstel, Amstelveen en Diemen omvat.

De Gaasperplas, vernoemd naar het riviertje de Gaasp tussen Driemond en Diemen, ontstond eind jaren zestig na de zandwinning voor de bouw van Gaasperdam. Het recreatiegebied werd in 1982 aangelegd voor de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling aan de noordzijde van de plas.

Zelfs een buitendouche

Ruimte is nooit een probleem in Zuidoost en dat geldt ook hier. Naast het parkeerterrein ligt een veld van de Ringmasters, de zangvogelvereniging die al bijna vijftig jaar wedstrijden organiseert in de Bijlmer. Een korte wandeling leidt naar het langgerekte strand. Het is weliswaar slechts een paar meter breed, maar de grasweide is groot genoeg voor een ontspannen dagje aan het water. Veel bezoekers zijn van Surinaamse afkomst, die gretig gebruikmaken van de barbecueplekken.

De Gaasperplas is in het midden dertig meter diep, maar het afgezette deel haalt nog geen 1.40 meter, dus ideaal voor kinderen. Ze kunnen zich uitleven op een speeltoestel – met glijbaan in het water – of op de volleybal- en voetbalvelden langs het strand. Verder is er een toiletgebouw met waterkranen en zelfs een buitendouche.

Bezoekers kunnen bij een loket van Ballorig terecht voor ijs, drank en snacks, waaronder Surinaamse broodjes en saotosoep. Beeld Sanne Zurné

“Het is echt een familiestrand,” zegt Tina Markovic, de eigenaresse van Ballorig, de binnenspeeltuin die in een opvallend rood, met graffiti beklad gebouw aan de rand van het strand is gevestigd. “Nu is het rustig, maar op een warme dag ligt het hier helemaal vol. De meeste mensen komen uit de buurt. Het is soms net een klein dorp waar iedereen elkaar kent.”

Snacks en drankjes

Markovic (53) weet waar ze over praat, want de in Servië geboren en in de Jordaan getogen ondernemer streek in 2001 al neer op het strand, toen ze in het toiletgebouw, neergezet voor de Floriade, een EHBO-post opende. Al snel begon ze daar ’s zomers ook ijs, snacks en drankjes te verkopen, en in de wintermaanden koek-en-zopie. Na een paar seizoenen sappelen was ze toe aan iets groters en sloot ze een overeenkomst met Ballorig, die in 2007 op het strand de achtste vestiging van het land liet bouwen. Sinds 2012 is Markovic eigenaar van het pand.

Veel mensen uit de buurt komen er graag barbecuen. Beeld Sanne Zurné

De afgelopen jaren waren zwaar, vertelt Markovic. “Tijdens de aanleg van de tunnel onder de A9 wist niemand ons meer te vinden, en toen kwam corona. We zijn daar nog steeds van aan het herstellen.” Maar nu gaan de zaken weer goed, met 80.000 tot 100.000 bezoekers per jaar, en wordt het tijd voor een volgende stap. “Ik wil er een pareltje van Zuidoost van maken. Een schitterende plek als dit verdient dat. Waar vind je nog zulk schoon en helder water? Het wordt elke nacht doorgespoeld, dus we hebben nog nooit last van blauwalg gehad.”

Bezoekers van het strand kunnen bij een loket van Ballorig terecht voor ijs, drank en snacks, waaronder Surinaamse broodjes en saotosoep, maar Markovic wil meer.

Op het strand aan de Gaasperplas is zelfs een buitendouche. Beeld Sanne Zurné

Volgend jaar wordt het gebouw ingrijpend gerenoveerd. Er komen een grand-café, met aan de kant van het strand een groot terras, en zalen voor familiefeesten, vergaderingen en bedrijfsuitjes. “We willen de boel openbreken en het strand op de kaart zetten. Nu weten veel mensen ons nog niet te vinden.”

Op het strand zelf zouden nog wat meer speelvoorzieningen moeten komen, vindt Markovic. “Het probleem is dat alles wordt vernield; ik kan ook niets buiten laten staan.” Maar last van hangjongeren, zoals in de pioniersjaren, heeft ze niet meer. “De gasten die toen problemen veroorzaakten, komen nu zelf met hun kinderen naar het strand. Daar geniet ik van.”