Op het schoolplein van het Cornelius Haga is zwijgen goud

Dat is op elke school hetzelfde: jongens die extra vroeg komen om alvast te gaan voetballen. In de voetbalkooi naast het plein zijn een stuk of zeven jongens aan het klooien met een bal - later zullen zich overigens ook een paar meisjes aansluiten. Op de vraag of ze iets willen zeggen, komt een van hen welwillend aanlopen. Vlak voor hij bij de tralies is, bedenkt hij zich.



"Zwijgrecht!" roept een andere, grotere jongen.



"Zwijgen is goud!" roept een derde.



Als de eerste bel gaat, lopen ze richting de voordeur. "Niet met vreemden praten," zeggen ze half tegen elkaar, half tegen de verslaggever.



Die instructie heeft iedereen ontvangen, zoveel is duidelijk. Een meisje dat haar fiets op slot zet, staart glazig voor zich uit als haar wordt gevraagd wat ze vindt van het nieuws dat haar school in verband wordt gebracht met een terroristische organisatie. Voor ze een antwoord kan formuleren, staat een grote rossige man in een blauwe sweater naast haar. Hij stuurt haar naar binnen en vraagt de verslaggever om van het plein te gaan.



Kan hém dan iets worden gevraagd?