Op het Leidseplein is iemand vergeten z’n Lego op te ruimen

De betonnen blokken lijken op legoblokken en zijn allesbehalve aantrekkelijk om te gaan zitten Beeld Jennifer Gijrath

Het Leidseplein was decennialang een rommeltje, en dan met name het deel dat eigenlijk het Kleine-Gartmanplantsoen heet (maar dat weet buiten Amsterdam niemand). Het Leidseplein voor de deur van bioscoop City, zeg maar. Daar lag een onhandige en vooral onooglijke strook groen en daar omheen was het zowat een fietsenkerkhof.

Over een plein kun je flaneren, als het goed is. Het Leidseplein had grotendeels een dode hoek.

Er ging een hoop gedoe overheen, een hoop jaren ook en nog veel meer geld, maar vorig jaar was de enorme opknapbeurt dan eindelijk achter de rug. Auto’s weg, taxi’s weg, fietsen naar een ondergronds fietsenparadijs. Daarna duurde het nog een tijdje voordat de tramhalte klaar was, en die houten bouwschotten eindelijk verdwenen, maar toen had je ook wat: een mooi, open, groots plein van zowaar allure.

Daarna: opeens werd er een carré aan betonblokken op het plein geplaatst. Alsof iemand met reuzenlegoblokjes had gespeeld, maar dan wel een beetje lui.

Amsterdams euvel

Ook tot verbazing van Amsterdammer Bart Brouwers (58): “Het is een Amsterdamse euvel, lijkt het wel. Amsterdam kan geen plein leeg laten. Op de Dam en het Spui staan nota bene foeilelijke hamburgerkramen, met zo’n lawaaigenerator. Op het nieuw ingerichte Rokin, bij de fontein, hebben een aantal jaren betonblokken vermomd als bankjes gestaan. En nu het Leidseplein. Het plein was nog niet koud opgeleverd of er werden grote betonblokken opgelegd. Waarom is een raadsel.”

Nu worden die blokken wel vaker in de stad geplaatst. Om auto’s de doorgang te versperren, of om parkeren te voorkomen. In ongezellige tijden worden ze geplaatst vanwege terrorismedreiging.

Maar inderdaad, waarom uitgerekend hier? Welke aso zal hier met zijn auto overheen rijden, en gebeurt dat dan werkelijk zo vaak dat die blokken noodzakelijk zijn?

Onprettig voor de bips

Daar komt nog een ander probleem bij. In de regel worden zulke blokken alleen tijdelijk geplaatst, maar het is een bekend fenomeen: tijdelijk in Amsterdam kan een hele tijd duren. Waarom dan geen gebruikersvriendelijker blokken neergelegd? Maak er dan meteen een bankje van, met een fijne egale bovenkant. Zo’n legoblokje is voor geen enkele bips prettig zitten.

Stadsdeel Centrum: nog even en de blokken zijn weg Volgens een woordvoerder van stadsdeel Centrum waren er eind november werkzaamheden na een lekkage in de ondergrondse fietsenstalling. “De werkzaamheden zijn afgerond, alleen moet het voor langere tijd droog en warmer dan 10 graden zijn om de stenen op de juiste manier terug te plaatsen.” “Om het plein toch open te stellen voor wandelaars is voor de kerst het hek verwijderd en zijn betonnen blokken geplaatst om te voorkomen dat er over de stenen wordt gereden. Eroverheen wandelen mag wel. Zodra het weer dit toelaat, zal de juiste voeg tussen de stenen worden aangebracht en als deze is uitgehard kunnen de blokken weer weg.”

