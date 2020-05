Op Het 4de Gymnasium kiezen leerlingen zelf of ze overgaan of blijven zitten

Leerlingen van Het 4de Gymnasium moeten een motivatiebrief te schrijven over waarom ze over willen of juist een jaar opnieuw willen doen. Beeld Het 4e Gymnasium

Een bijzonder schooljaar – door de coronacrisis volgen leerlingen thuis onderwijs – vraagt om een bijzondere overgangsregeling, zegt Jeroen Bergamin, rector van Het 4e Gymnasium. “Dus laten we de standaard overgangsnormen los.” Leerlingen en ouders besluiten dit jaar zelf of het kind klaar is om over te gaan.

Niet ieder kind zit in dezelfde thuissituatie, legt hij uit: bij de een is het rustiger dan bij de ander, en niet alle ouders zijn even goed in staat om te helpen. “Op school kunnen we die verschillen opvangen en rechttrekken, maar dat gaat nu niet en dat vinden we oneerlijk. We kunnen de leerlingen nu niet langs dezelfde lat leggen.” Door de leerlingen en ouders verantwoordelijk te maken voor de beslissing om wel of niet over te gaan hoopt de school toch alle leerlingen dezelfde kans te geven.

Voorwaardelijke beslissing

Voor de meivakantie kregen de leerlingen een advies van school, wat thuis moest worden besproken. Nu is het aan de leerlingen een motivatiebrief te schrijven over waarom ze over willen of juist een jaar opnieuw willen doen. Hierover wordt vervolgens door de school vergaderd, waarna de reactie van de docenten opnieuw wordt gedeeld met ouders en leerling. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor de keuze bij de ouders: wat dan wordt besloten, gebeurt.

Overgaan met heel veel onvoldoendes kan dus? In principe wel, van de eerder behaalde cijfers worden namelijk geen gemiddelden meer bepaald (tenzij ze meetellen voor het eindexamen). De belangrijkste vraag die leerlingen zichzelf moeten stellen is volgens Bergamin: ben je zeker genoeg dat je volgend jaar goed van start kan? Is het antwoord ‘ja’, dan mag je.

Er is één maar. Als docenten het niet met de keuze eens zijn dan is de overgang voorwaardelijk en dan wordt de situatie in december opnieuw bekeken door de school.

Als ouders niet willen, beslist de school

Een gemakkelijke beslissing is het niet, erkent Bergamin. Er zijn ouders die hebben gezegd dat ze hulp nodig hebben, sommigen hebben zelfs aangegeven dat ze de verantwoordelijkheid niet willen. In dat geval beslist de school. “We laten ouders echt niet zwemmen met deze keuze, en leerlingen trouwens ook niet. Zo hebben ze de afgelopen weken meer feedback gekregen dan gebruikelijk. Niet in de vorm van cijfers, maar van gesprekken of verhaaltjes.”

Worden ouder en leerling het niet eens, ook dan kan de school helpen.

Even was de rector bang dat leerlingen bij het horen van deze nieuwe overgangsvorm zouden denken: ik ben er al. Het tegenovergestelde is volgens hem waar. “Ze nemen het heel erg serieus.”

Bergamin ziet het als een kans om ouders en leerlingen meer bij het proces te betrekken. “Op deze manier krijg je veel mooiere gesprekken over de capaciteiten van een leerling, in plaats van dat het alleen over cijfers gaat.” Daarom sluit hij ook niet uit dat dit iets blijvends is. “Misschien delen ervan, misschien helemaal, maar eerst uitproberen en evalueren.”