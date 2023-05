Op festival doodgestoken Jimmy (21) schoot vriend van zijn zus te hulp

Bij een steekpartij op een festival aan de Donauweg is een bezoeker van het festival overleden, twee anderen raakten gewond. Beeld Nickelas Kok / ANP

Jimmy Schepers is een telg uit een Amsterdamse horecafamilie. Mensen omschrijven hem als lief en als iemand die zelfvertrouwen uitstraalde. Op Eerste Pinksterdag was hij naar festival Solid Grooves op het Delta-terrein aan de Donauweg in het Westelijk Havengebied gegaan.

Ingewijden melden dat op het festival een groepje actief was dat mensen beroofde. Daarbij zou ook gedreigd zijn met messen. Ook gaan er verhalen dat zij over de hekken van het festivalterrein waren geklommen. “Wij tasten nog in het duister over het hoe en waarom van dit incident en wij zijn hierbij afhankelijk van het politieonderzoek,” zegt een woordvoerder van de organisatie daarover. “Er gaan veel geruchten rond en die hebben ons ook bereikt, maar daar kunnen we niet op reageren.”

Omstreeks 21.00 brak er een grote vechtpartij uit bij het hoofdpodium op het festivalterrein. Wat de exacte aanleiding voor die vechtpartij was, staat nog niet vast. Schepers zou op dat moment op zoek zijn geweest naar zijn zus en haar vriend. Toen hij zag dat de vriend van zijn zus in de problemen zat, zou Schepers hem te hulp zijn geschoten. In het tumult dat volgde werd Schepers gestoken. Hij werd nog gereanimeerd maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Ook een 22-jarige man uit Nieuwegein en een 24-jarige man uit Amsterdam werden neergestoken. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

Op het festivalterrein konden twee Amsterdamse mannen van 20 jaar worden aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Maandagavond maakte de politie bekend nog een derde verdachte aan te hebben gehouden in de zaak. Wat zijn rol was bij de steekpartij wordt uitgezocht.

Oproep van familie

Familieleden van Jimmy Schepers hebben op sociale media oproepen geplaatst om beelden van de steekpartij naar de politie te sturen. ‘Wij hopen hiermee de moordenaar van ons broertje zsm te achterhalen!’ schrijven zijn zussen.

Organisator Apenkooi heeft met ‘afgrijzen’ op de steekpartij gereageerd. Een woordvoerder laat weten dat bezoekers volgens de standaardprocedure zijn gefouilleerd op het festival.

Meerdere bezoekers van het festival zeggen dat er ‘heel slecht tot niet gefouilleerd’ werd. Ook zou ‘niet in tassen zijn gekeken of jaszakken’. De organisatie laat weten dat er door het beveiligingsbedrijf volgens de ‘standaardprocedure’ gefouilleerd werd. “Maar uiteraard wordt nog onderzocht en geëvalueerd,” aldus een woordvoerder.

Na de steekpartij ging het feest nog wel door. Volgens de organisatie gebeurde dit om ‘paniek te voorkomen.’ Desondanks besloten veel bezoekers eerder naar huis te gaan. Getuigen die nog wel bleven, zeggen dat de sfeer daarna nog altijd grimmig was.