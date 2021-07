Op elke meter een geel bord? ‘Niet mooi, wel duidelijk’

Beeld Het Parool

Bij elk fietsrekje, op een meter afstand van elkaar, staan ze: de niet te missen gele borden van de gemeente Amsterdam met de boodschap om de fiets weg te halen. De brug wordt vernieuwd en wegens werkzaamheden zullen alle fietsen die er donderdag nog staan, worden verwijderd.

Fietsbezitters die dat niet doen, kunnen een tripje maken naar het fietsdepot in Westpoort om hun meegenomen tweewieler weer op te halen.

‘Verplicht’

En waarom moeten er tientallen borden staan, als één of twee de boodschap ook duidelijk maken? ‘De gemeente is verplicht om mensen exact te laten weten waar er fietsen verwijderd gaan worden,’ legt een woordvoerder uit. ‘Dat ziet er niet heel mooi uit, maar het is wel duidelijk.’ De borden worden verwijderd als de werkzaamheden donderdag beginnen.

De gemeente gaat onder meer kabels en leidingen verleggen en de onderbouw van een hulpburg bouwen. Na het onderhoud kan de brug weer honderd jaar mee, aldus de gemeente.

Oosterdokskade

Het is niet de eerste keer dat Amsterdammers met een idioot grote hoeveelheid borden worden gewaarschuwd door de gemeente. In 2017 stonden er meer dan honderd borden op de Oosterdokskade, een paar weken voor de werkzaamheden begonnen.

Beeld Het Parool