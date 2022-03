Op een luchtbed in de Arena voor minderjarige vluchtelingen

Jongeren voeren actie voor minderjarige vluchtelingen en overnachten in de Johan Cruijff Arena. Beeld Marc Driessen

’s Nachts wordt het maar vier graden in de Arena. Het dak blijft open, maar Lotte Pessel (16) is goed voorbereid. “Ik heb een warme slaapzak en een dikke trui meegenomen dus ik denk dat het wel goedkomt.”

Door het hele land deden tweeduizend jongeren mee met de actie Bed voor bed. Jongerenorganisatie Young Impact en Stichting Vluchteling riepen jongeren op om een nacht buiten te slapen en in actie te komen voor (Oekraïense) vluchtelingen. Naast de Johan Cruijff Arena sliepen er ook jongeren in de stadions van FC Utrecht en NAC, in Madurodam in Den Haag of in hun eigen achtertuin.

“Ik vind het heel goed dat dit georganiseerd wordt.” Bobbi Kerkhof (12) heeft haar luchtbed achter het doel neergelegd. Hierop ligt ze samen met haar vriendinnen Fynn Kneppers (12) en Lotte. “Ik hoor veel over mensen de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom heb ik ook met mijn moeder handdoeken en shampoo verzameld en naar Polen gestuurd.”

“Ik heb al 270 euro opgehaald bij familie en vrienden,” zegt Fynn. “Ik zit zelf op voetbal en ben Ajaxfan. Voor mij is dit heel gaaf.” Zowel Fynn als Bobbi heeft de eerste drie uur vrij gekregen van school, zodat ze mee kunnen doen met de actie. “We hebben het vierde uur wel een Nederlands toets, dus daarvoor moeten we straks nog even leren.”

Voor alle vluchtelingen

De grote aandacht voor de Oekraïense vluchtelingenstroom is de aanleiding voor de actie, maar daar gaat het geld niet alleen naartoe. Supun de Zoysa (19) van Young Impact wijst op de grote vluchtelingenstroom die al jaren aan de gang is. “Met de situatie in Oekraïne is het vluchtelingenprobleem nog meer onder de aandacht gekomen, maar dit is niet nieuw. Het is pijnlijk om te zien dat ik zo’n goed leven heb, terwijl anderen van mijn leeftijd op de vlucht zijn.”

“Onze actie is voor alle vluchtelingen.” Tji-Tji Ririhatuela (23) van Young Impact vindt de grote aandacht voor Oekraïne dubbel. “Je ziet dat er heel anders gereageerd wordt op Syrische vluchtelingen dan op Oekraïense. Dat klopt gewoon niet.”

Supun en Tji-Tji blijven ook slapen in het stadion. Supun heeft zelfs geen matje meegenomen. “Ik ga voor de echte beleving.”

Hoe het was? “Heel koud,” laat Supun woensdagochtend telefonisch weten. “Voordat we gingen slapen, hebben we de documentaire Shadow Game gekeken. Hierin worden tienervluchtelingen gevolgd. Dit zette me wel aan het denken, toen ik op die koude stadionvloer lag.”

Fynn had het minder koud, maar was wel vroeg wakker. “Ik vond het een bijzondere nacht en het was best raar om wakker te worden in de Arena. Ik sliep rond 01:00, maar werd wel om 05:00 weer wakker door grote ventilatoren die aangingen.”

De actie duurt nog de hele week, maar de teller staat inmiddels op ruim elfduizend euro.