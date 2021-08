Op een eFoil boven het water zweven op de Nieuwe Meer: surfen, maar toch ook weer niet

Zo’n twee jaar geleden deed de eFoil, de vliegende surfplank, zijn intrede op de Nederlandse wateren. Vrijdag vond op de Nieuwe Meer het eerste nationaal kampioenschap plaats. Jarenlange training en voorbereiding was niet nodig om mee te doen.

Het is als met zoveel dingen: als iemand het goed kan, ziet het er makkelijk uit. Dus als Titus Vriend, oprichter van een eFoilschool, op zijn plank gaat staan, blijft hij natuurlijk overeind en zoeft hij weg, alsof er niets aan de hand is. Maar als minder geroutineerde deelnemers aan het eerste, jawel, Nederlandse Kampioenschap proberen een vliegende start te maken, blijkt het allemaal veel lastiger dan het eruitziet. Of ze komen helemaal niet weg, of ze kukelen bijna onmiddellijk van hun plank.

Een Nederlandse Kampioenschap dus, zomaar op een vrijdagmiddag, aan de boorden van het Nieuwe Meer. Maar wie honderden deelnemers verwacht, de een nog beter voorbereid dan de ander, en een professionele commentaarpositie met daarin Dione de Graaff die de live uitzendingen van Studio Sport verzorgt, die komt bedrogen uit. Deze eersteling in het nationale eFoilgebeuren heeft vooral veel weg van een feestje van een select gezelschap hippe types.

Zestien deelnemers alles bij elkaar, die stuk voor stuk in gespannen afwachting zijn van wat komen gaat. Sommigen torsen wel anderhalf jaar ervaring met zich mee, anderen stonden deze zomer voor het eerst op een plank, of deden een poging daartoe. Nogmaals: als je het kan, is het allemaal niet zo ingewikkeld.

Kakelverse bezigheid

Dat gebrek aan routine bij de meesten is natuurlijk ook niet zo gek want eFoiling is een kakelverse sport, die door het gros van de deelnemers wordt gezien als een bezigheid. “Je bent vooral lekker op het water,” zegt Boris Wolf, die zojuist is uitgeschakeld in zijn eerste heat van dit toernooi.

“Het is de nieuwste sensatie op het gebied van watersport, het wordt steeds populairder,”zegt Vriend. “Het is een vorm van surfen waarbij je anderhalve meter boven het water vliegt door middel van een mast met draagvleugel en een elektrisch aangedreven propeller.”

De eFoil wordt aangedreven met een afstandsbediening die de deelnemers in hun hand moeten houden. Deze is via bluetooth met het board verbonden. Bij de juiste snelheid en gewichtsverplaatsing komt het board uit het water.

Zonder gewicht

Het resultaat is iets wat je met een beetje verbeeldingskracht zou kunnen zien als zweven: een soort kiel, waaronder dus de schroef is gemonteerd die zorgt voor de aandrijving, is het enige dat de plank verbindt met het water. Zoals Vriend het zegt: “Als je eenmaal staat boven het water, krijg je dat gevoel van gewichtloosheid.”

Het is anders dan normaal surfen, zegt Marc Haseth. “Dan sta je toch meer op het water. Bij eFoiling ben je continu bezig je evenwicht te bewaren. Maar als dat lukt, dan voelt dat zo gaaf, bijna hypnotiserend.” Zoiets zegt ook Olof Obrusnik, een Poolse deelnemer. “Het is als buiten spelen, maar dan op het water.” Obrusnik komt uit de buurt van Gdansk (‘het Poolse Californië’) waar hij volgend jaar een kampioenschap wil organiseren. “Ik hoop hier op te steken hoe je zoiets kan aanpakken.”