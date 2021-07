Op deze tussenstop voor afdankertjes is het eigenlijk altijd spannend

Laura Rosema, medewerker van kringloopwinkel De Lokatie, op de sorteerafdeling. Beeld Nina Schollaardt

Laura Rosema (53) rolt een hoge draadkar vol dozen, plastic tassen en vuilniszakken naar een loods met nog veel meer dozen, plastic tassen en vuilniszakken en ook nog een hoop plastic bakken vol afval. In deze loods aan de Distelweg in Noord, waar bestelbusjes met nieuwe ladingen draadkarren af en aan rijden, vindt de grofsortering plaats van kringloopwinkel De Lokatie en Rosema is een ‘top-sorteerder’, in de woorden van haar baas.

“Nu komt het spannende,” zegt ze, terwijl ze een XL Lidltas van de kar pakt. Ze haalt er een dichtgeknoopte zak uit. Zonder hem open te maken: “Dit zijn sjaals, of een hangmat. Het is in elk geval iets zachts, dus hij gaat meteen bij de kleding.”

Een knuffel moet naar het speelgoed, drie plastic hangertjes gaan meteen in de afvalbak. “Zoals je ziet, alles lekker door elkaar in één zak.”

Ze haalt het volgende item uit de tas: het lijkt op een oude controller of een afstandbediening uit vervlogen tijden. Rosema: “In elk geval iets met een draadje, dus die gaat sowieso naar elektra, dan zoeken ze het daar wel uit.”

Verstopte bankbiljetten

Aan de muur van de loods hangen geplastificeerde A4’tjes met de opschriften ‘boeken’, ‘kleding’, ‘elektra’, ‘dvd/cd’, ‘schilderijen en grote lijsten’, ‘schoenen/tassen’ en ‘speelgoed’. Dat zijn de afdelingen waar het fijnsorteren plaatsvindt en het prijzen. Allemaal van later zorg. Eerst, pal achter het rolluik, doet Rosema aan grofsortering. Radio 10 klinkt uit een gettoblaster – ook binnengekomen en meteen op een kast tussen afvalbakken uitgesorteerd.

Nu pakt Rosema een boodschappentas met de tekst ‘Hallo Jumbo’. Ze heeft het al meteen gezien. “Boeken, boeken, boeken, speelgoed en kleding. Ik denk dat dat het meeste binnenkomt.”

Gouden tip: altijd even door een boek bladeren. Daar willen nog wel eens bankbiljetten in verstopt zitten, net als in broekzakken.

Inmiddels schudt Rosema met een verpakkingsdoos van een frituurpan. “Je denkt, frituurpan, maar ik hoor het al.”

En inderdaad, het is glaswerk. Rosema: “Glas is vervelend. Soms stoppen ze glas in een vuilniszak. Dat gaat natuurlijk niet goed tijdens het vervoer.”

Er komt wel meer ranzigheid binnen. Bij het grofsorteren in De Lokatie wordt regelmatig gedacht: waarom doe je ons dit aan? Beschimmelde schoenen, een frituurpan vol vet, pannen met weggeschraapte antiaanbaklaag, houten pollepels die zwartgeblakerd zijn. Rosema: “Voor je het weet, pak je zo’n ding beet, en zit je er drie weken aan vastgeplakt.”

Bedrijfsleider Menno Hoekstra legt uit waar het bij de giften, hoe goed bedoeld ook, af en toe misgaat. “Het is het verschil tussen verkoopbaar en bruikbaar. Een oude lederen bank met scheuren kan best nog bruikbaar zijn, maar niet meer verkoopbaar. Ja, of het moet een Chesterfield zijn. Het is net biologie. Er zijn altijd uitzonderingen.”

Hij laat de rest van de hal zien. De afdelingen fijnsorteren, schoonmaken, prijzen. Hoekstra: “Alles gaat door zeven, acht handen voordat het in de winkel ligt.”

Er werken 130 mensen bij De Lokatie, velen met een achtergrond in de psychiatrie. Ook tijdens de eerste lockdown bleef zo’n 70 procent komen, op vrijwillige basis. Hoekstra: “Voor onze mensen is juist routine belangrijk. Ze zeiden: ‘Als ik de hele dag thuis ben, val ik misschien weer terug in de verslaving.’ Ze kwamen voor een kleine vrijwilligersvergoeding. Dat was dan net weer een pakje shag.”

In principe wordt bij kringloopwinkel De Lokatie een product verkocht voor een vijfde van de nieuwwaarde. Maar ook nu zijn er weer die beroemde uitzonderingen. Hoekstra: “Spullen uit de jaren zeventig zijn nu meer waard dan toen.”

De variatie in prijzen is voor klanten juist de lol. Hoekstra: “Kringloop is avontuur. Soms zijn we te duur, soms te goedkoop, maar het is altijd spannend. Wij moeten ervoor zorgen dat we net goedkoop genoeg zijn voor onze klanten, maar ook weer niet te goedkoop om te voorkomen dat hier ’s ochtends professionele handelaren met een grote smile rondlopen.”

Extra inkomsten

Nog een vuistregel: spullen moeten in beweging zijn. Als ze niet binnen vier weken zijn verkocht, worden ze afgevoerd. Dat gaat in vijftien zogenoemde monostromen, gescheiden afvalstromen zoals voor hout, ijzer, snoeren en cd’s. Aan het wegbrengen van afval zijn kosten verbonden, de monostromen kunnen juist geld opleveren omdat het dan om gescheiden afval gaat. Een extra inkomstenbron.

Hoekstra: “Neem cd’s. Die zijn bijna niet meer te verkopen. Als we het cd’tje met doosje en al weggooien, kost ons dat geld. Dus halen we het uit elkaar. Het hoesje bij het plastic, de cover bij het papier en de cd zelf bij de cd’s. Dat zijn drie monostromen en die leveren elk geld op.”

Aan het begin van de hal pakt Rosema intussen de zoveelste boodschappentas van deze middag uit een draadkar. “Het werk is elke dag hetzelfde, en toch steeds weer anders. Elke keer denk je: wat komt er uit zo’n doos? Het werkt ook wel verslavend.”

In deze zomerserie kijken we hoe de corona­-achterstanden in de stad worden ingelopen. Deze eerste aflevering gaat over de kringloopwinkel. Hierna volgen nog afleveringen over het ziekenhuis, de zomerschool, de psychische zorg,het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) en de rechtspraak.