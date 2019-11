Op deze plekken in de stad was het afgelopen zomer het heetst

Als je deze vrijdag naar buiten kijkt, is het lastig voor te stellen dat Amsterdam afgelopen zomer nog zo warm was. Toch is het nog maar een paar maanden geleden dat dat we bijna smolten in de tropische hitte. Wageningen University & Research onderzocht de hittegolf van afgelopen juli. Dit zijn de resultaten.

Eind juli kwam het in Amsterdam tot een officiële hittegolf, waarbij er van 23 tot en met 26 juli sprake was van extreme tropische hitte. Op 25 juli werd het in De Bilt zelfs 37,5 graden. De onderzoekers hebben op die dag in samenwerking met Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions (AMS Institute) meerdere weerballonnen opgelaten vanaf de Dam. Doel was om in kaart te brengen tot welke hoogte het stedelijk hitte-effect nog te meten viel.

Uit de resultaten blijkt dat in de avond de hitte van de stad meetbaar is tot 120 meter hoger dan boven het platteland. Ook bleef het in de stad ’s avonds 3,4 graden warmer dan op het platteland. De warmte kon gedurende de nacht nauwelijks weg en zorgde als het ware voor een ‘deksel op de stad’ waar ook luchtverontreiniging onder bleef hangen.

Buitenwijken warmer dan de binnenstad

Metingen van in totaal 24 weerballonnen in de stad laten zien dat er grote verschillen waren tussen buitenwijken en de binnenstad. Tijdens de hittegolf bereikte de binnenstad overdag een maximum temperatuur van 35,7 graden. Opvallend is dat de hoogste temperaturen juist zijn gemeten in de buitenwijken: 38,4 graden in Holendrecht, 38,2 in Osdorp en 37,3 graden in Amstelveen. Een mogelijke verklaring is dat de straten in het centrum van de stad meer in de schaduw liggen.

Boven het natuureiland midden in het IJ bleef het onder de 30 graden, dat volgens onderzoeker Bert Heusinkveld laat zien wat het belang is van wind en water. ‘Met een juiste balans van water, groen en bebouwing kan er gezorgd worden voor een ‘thermische trek’, waardoor de lucht beter door de stad beweegt. Dit maakt het leefklimaat van de stad aangenamer en zorgt dat hitte en luchtvervuiling sneller verdwijnt.’

Volgens Stephan van Dijk, Director of Innovation bij AMS Institute, is het belangrijk om de hitte in de stad te bedwingen. De hoge temperaturen kunnen namelijk nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, arbeidsproductiviteit, het energieverbruik, infrastructuur, luchtkwaliteit en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De aanleg van waterpartijen in combinatie met schaduw door bomen of groen, kan helpen de hitte te verminderen.