Op deze acht locaties in Amsterdam kijk je films onder de sterren

De warme zomeravonden nodigen uit voor een film in de buitenlucht. Bij deze acht locaties in Amsterdam kun je onder de sterrenhemel genieten van oude en nieuwe films, vaak onder het genot van een hapje en een drankje. Houd bij slecht weer de socials of website van de organisator in de gaten om te zien of het doorgaat.

1. Bijlmerbios openluchtbios

Op 25, 26, 27 augustus en 16 september 2023 is de Bijlmerbios openluchtbios geopend. In het augustusweekend wordt er een popup buitenbios opgezet bij metrostation Kraaiennest. Op het programma staan In the Heights (25 augustus), Black Panther (26 augustus) en What’s love got to do with it (27 augustus). De film van 16 september is nog niet bekend en wordt iets verderop getoond bij Elixer. De toegang voor de buitenbiosfilms is gratis.

Filmavond in de tuin van de Hermitage. Beeld Vincent Capocchi

2. Movies at the Hermitage

Van 9 tot en met 27 augustus kun je elke week van woensdag tot en met zondag in de achtertuin van de Hermitage onderuitzakken tijdens Movies at the Hermitage. Na zonsondergang (21.00 uur) worden er uiteenlopende films vertoond, van klassiekers van Tarantino tot Mamma Mia! De buitenbioscoop trapt op 9 augustus af met Captain Fantastic. Er is een bar voor wie iets te drinken wil.

3. Cinema De Vlugt

Bijna een jaar geleden opende in Broedplaats De Vlugt Cinema De Vlugt, een zeer welkome bioscoop in Nieuw-West. Deze zomer gaan ze voor het eerst film projecteren in hun mooie tuin. Onder de titel Cinema De Vlugt goes Sophia Loren en Marcello Mastroianni worden er drie Italiaanse klassiekers vetoond met dit acteursduo in de hoofdrol. De films zijn Engels ondertiteld. De eerste vertoning is Ieri, oggi, domani op 31 augustus.

Voeten in het zand bij de buitenbioscoop van Pllek. Beeld Pllek

4. Pllek

Bij Pllek is de buitenbioscoop al een tijdje geopend. Hier kun je elke dinsdag op het strandje, met uitzicht op de stad, een film kijken. Het is wel voor de nachtbrakers, want de films beginnen pas rond 22.30 uur. Het is niet mogelijk om van tevoren te reserveren, wie het eerst komt, het eerst maalt. Vanaf anderhalf uur voor aanvang worden de koptelefoons (die tegelijk als toegangskaartje dienstdoen) verkocht. Voor dinsdag 8 augustus staat Moonrise Kingdom op het programma, 29 augustus wordt Aftersun vertoond.

Pluk de Nacht aan het IJ. Beeld Lennert Dickhoff

5. Pluk de Nacht

Aan de andere kant van het IJ, bij het Stenen Hoofd, vindt van 23 augustus tot en met 2 september het Pluk de Nacht Open Air Filmfestival plaats. Er worden alleen films vertoond die niet te zien zijn geweest in de Nederlands bioscopen. En extra leuk voor de kleintjes: Pluk MINI is er ook weer met films voor kinderen vanaf 2 jaar (om 14.00 uur en gratis toegankelijk) en er zijn twee speciale avonden voor kinderen/jongeren (5,50 euro). Bij die voorstellingen zijn de ouders niet welkom, maar ze mogen wel plaatsnemen bij de bar of genieten van het uitzicht.

6. Volkshotel

Tijdens de Queer & Pride Amsterdam staat de Rooftop Cinema van Canvas bij het Volkshotel in het teken van de Pride (31 juli tot en met 5 augustus). Vanaf het dakterras heb je prachtig uitzicht over de stad. Het programma dat uit zeven films bestaat, is samengesteld in samenwerking met Kriterion. De titels worden begin juli bekendgemaakt. Houd de website in de gaten, ook voor de tickets.

7. Hotel Arena

Onder het genot van een cocktail genieten van een romantische film in het Oosterpark, dat klinkt toch als de ultieme zomeravonddate? Hiervoor moet je bij Hotel Arena zijn. Er staat een aantal klassiekers op het programma, zoals Amelie, American Beauty en Catch me if you can. Tickets kun je kopen via de website van Rooftop Movie Nights. Er zijn niet veel tickets meer, dus wees er snel bij.

8. Amsterdamse Bostheater

In het Amsterdamse Bostheater vindt dit jaar de vierde editie van Cinetree’s Forest Filmfestival plaats. Op zaterdag 12 augustus is de film Barbie te zien en een dag later wordt Asteroid City gedraaid. Maar er zijn dat weekend niet alleen films te zien. ‘Verwacht spectaculaire voorprogramma’s, voordrachten en avonden om nooit te vergeten,’ aldus Hanna Verboom, oprichter van Cinetree. Kaarten kosten 15,00 euro.