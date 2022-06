Tim Spekkens van The Upcycle. Beeld Dingena Mol

Het Sint Annenkwartier, ooit een plek met rijen peeskamers in nauwe stegen en dwarsstraten, is sinds enkele jaren het domein van een handvol winkels met duurzame producten. Marlies van Heusden begon er een jaar geleden in vier voormalige peeskamers haar zeepatelier Nature Bar. Ze maakt er handgemaakte zeepjes van onder meer sinaasappelschillen, kardemom en koffie, heermoes en mint. “Het is fijn dat deze ruimtes al betegeld waren. Dat maakt lekker makkelijk schoon, net als vroeger ja,” zegt ze lachend.

Ze haalt voor haar zeepjes koffiedik bij De Koffieschenkerij om de hoek en de granen bij bierbrouwerij De Prael. Het heermoes plukken haar ouders langs de sloot in de omgeving van Barneveld. “Ik doe mee met de open dagen om een ander beeld van de Wallen te laten zien. Op de Wallen zijn niet alleen vrijgezellenfeesten, drugstoeristen en sekswerkers, maar ook dit soort winkeltjes,” zegt Van Heusden.

In het begin was dat voor de doorsnee Wallenbezoeker even wennen. “Er kwamen kort na de opening nog oude klanten binnenlopen. Toen ze mij zagen, maakten ze vlug een U-turn, met paniek in de ogen.”

Negatief in het nieuws

Haar buurman Tim Spekkens van de winkel The Upcycle, die ook in voormalige peeskamers huist, verkoopt ook duurzame artikelen, zoals riemen gemaakt van gebruikte fietsbanden en kaarsen in de vorm van grachtenpanden van gesmolten kaarsvet afkomstig van de Westerkerk en buurtbewoners. Sinds kort staan er ook wassen piemels in de etalage. “We zitten tenslotte op de Wallen,” zegt Spekkens.

Hij vindt dat de Wallen vaak negatief in het nieuws komen. “We nodigen met deze open dagen juist ook de Amsterdammer uit. We heten niet Wallen Open Days, maar Wallen Open Dagen.”

Buurtbewoonster Wendelien, die al 43 jaar op de Wallen woont, loopt er voor het eerst binnen. “Meestal ga ik zo snel mogelijk door deze buurt. De overlast is hier totaal uit de hand gelopen. De bezoeker loopt met disrespect langs de ramen. Hier wordt van alles gepermitteerd. Vrouwen die hier met hun man komen kijken, lachen de sekswerkers uit en maken respectloze opmerkingen. Met dit soort nieuwe bedrijfjes krijg je toch een andere sfeer.”

Salomé Trip van Cacao & Spice. Beeld Dingena Mol

Salomé Trip, die jaren terug in de Trompettersteeg Red Light Workshops gaf, is met haar man vijf jaar geleden in zes oude peeskamers de zaak Cacao & Spice begonnen. “Dit is de plek waar specerijen en cacao aankwamen in het verleden. Omdat mijn moeder Moluks is, vond ik het leuk deze producten terug te brengen naar de oude havenbuurt. Het is zo jammer dat veel Amsterdammers niet weten hoeveel leuke winkels hier zijn gekomen, al mis ik mijn oude buurvrouwen wel.”

Vooral mannen

Op de Oudezijds Achterburgwal zit barbershop District Barber, waar mannen een Elvis Presleycoupe, een Beatleslook of afrokapsel kunnen krijgen. “Wij waren hier eerst een sieradenwinkel begonnen, maar dat liep niet. Toen bedachten we een barbershop voor mannen. Want zeventig procent van de bezoekers is tenslotte man,” zegt Somayeh Waghaieh. Aan klandizie geen gebrek. “Maar het mag van mij nog wel ietsje minder met de ramen zodat de verdeling gelijker wordt.”

Ook de seksindustrie is op de open dagen van de partij. Bij de beruchte Bananenbar zijn wel al verschillende Amsterdammers komen kijken. Een Amsterdamse vrouw krijgt er les van de in lingerie gehulde paaldanseres Priscilla. Na een tijdje vindt de bezoekster het welletjes. “En waar zijn de bananen?’ vraagt ze. De danseres: “Dan moet u nog eens komen. Dan geven we een show voor u.”

Berend Duits uit Arnhem is er komen kijken omdat hij veel heeft gehoord over de Bananenbar maar nooit binnen is geweest. “Wat een mooie sfeer en wat een mooie dames,” zegt hij, terwijl hij op weg gaat naar Casa Rosso, waar een harpiste een concert geeft.

Nieuwe toekomst

Melcher de Wind van restaurant Bellezza vindt dat de Wallen als een ‘smeerboel’ worden geschetst door de politiek, beleidsmakers, Amsterdamse bevolking en daarbuiten en de media. “Mijn klanten blijven daardoor weg. Ik zeg tegenwoordig niet meer dat ik op de Wallen zit, maar in het absolute hart van de stad, terwijl ik het eigenlijk leuk vind om tussen de peeskamers te zitten.”

Zijn restaurant is met zijn spiegels, dikke gordijnen en danspaal ‘een knipoog naar de buurt’. “Het is jammer dat de gemeente de erotische industrie weg willen hebben. De Wallen verdienen een nieuwe toekomst, met mooie, chique nachtclubs en hoogwaardig erotisch entertainment. Je hebt hier een parel in handen.”