Op de Wallen zijn er weinig zorgen over corona

Op de wallen maken de meeste mensen zich nog geen zorgen over het corona virus, toch is het er rustiger dan normaal. Beeld Marc Driessen

Op een gewone zaterdagavond is het in het Wallengebied stapvoets schuifelen, maar nu kun je met een ferme tred door de smalle steegjes benen. Het is dan ook geen gewone zaterdagavond in de stad: de coronacrisis toont zich in het uitgaansleven. Restaurants zijn hooguit voor de helft gevuld, de Dam ligt er verlaten bij, en de fietsgarage onder het Beursplein is een stuk leger dan normaal. Er passen hier 1500 fietsen, normaal is ie rond dit tijdstip vol, maar rond 21.00 uur is de gigantische hal met fietsrekken voor hooguit een vijfde gevuld.

Op de Wallen is het ook rustig, maar zeker niet uitgestorven. Groepjes Britten struinen aangeschoten langs de roze verlichte ramen, in de coffeeshops wordt geblowd als altijd en op de bruggen proberen dealers hun waar te slijten aan langslopende toeristen. Qua drukte is het vergelijkbaar met de Wallen anno, pak ‘em beet, 2005.

De drankzucht is wel op peil gebleven: in de Warmoesstraat staat een man, met slechts een t-shirt aan, voorovergebogen te kotsen.

Dringen aan de bar

Honderd, dat is de grens die premier Mark Rutte donderdag stelde aan het aantal mensen dat bijeen mag komen. De meeste kroegen op de Wallen, vaak sowieso krap bemeten, komen daar vanavond bij lange na niet aan. Maar in sommige cafés is het toch dringen aan de bar.

In The Old Sailor staat een groep mannen grote pullen bier achterover te slaan, eentje heeft een dinosaurussenpak aan. “Vind je dit druk? Normaal is het drie keer zo vol,” zegt de uitsmijter. Buiten zitten Natasja (21) en Morgan (19) uit Schotland een sigaretje te roken. Ze zijn een weekend in Amsterdam en balen dat de meeste clubs dicht zijn. Bang zijn ze niet voor het coronavirus. “Ach, je krijgt het toch wel, dan kun je maar beter lol hebben terwijl je het oploopt,” zegt Natasja. Ze bereiden zich voor op een lange nacht. “We gaan nu maar op kroegentocht,” zegt Morgan.

Een rondgang langs mensen die op de Wallen rondlopen geeft een vertekend beeld van hoe diep de angst er in zit bij toeristen: degene die niet zijn gekomen kun je immers niets vragen. Toch is de laconieke houding van de bezoekers opvallend. De ernst van de pandemie lijkt niet te zijn doorgedrongen tot de mensen die hier verpozen, de meeste halen hun schouders er over op.

Het weekendje Amsterdam was al geboekt, het vrijgezellenfeest was al geregeld, en zolang de kroegen open blijven zal er gedronken worden.

‘Bad for business’

Voor de Casa Rosso ontsmetten vier jonge vrouwen en een man uit Dresden hun handen met desinfecterende gel. “Vanwege het virus?” Ze barsten in lachen uit. “Nee, we waren net bij een peepshow, en het sperma droop van de muren. Het was zo goor,” zegt de 32-jarige Marit (haar achternaam wil ze niet in de krant). Over het coronavirus maakt ze zich geen enkele zorgen. “Daar ben ik veel te jong voor.” Ze baalt vooral dat het Rijksmuseum en de Heineken Experience gesloten waren. Maar dat het op de Wallen minder druk is dan gewoonlijk vindt ze wel een prettige bijkomstigheid.

Daar denkt Jos, mede-eigenaar van smartshop Smartzone, anders over. “Ik mag hopen dat die coronagekte niet nog maanden blijft duren. Ik vind het allemaal een grote mediahype, ze doen net alsof het lepra of tbc is. Mijn vrouw is ook helemaal paranoïde, maar zij is Colombiaanse. Ik ben als Nederlander wat nuchterder.” Hij gelooft weinig van de onrustbarende berichten uit Italië. “Dat wordt allemaal opgeblazen door de media, die lopen iedereen op te fokken. En kijk, dit is wat je er van krijgt,” zegt hij, wijzend naar zijn lege zaak.

Aan de overkant staat Julia achter het raam. Hoe het gaat? Ja, slecht natuurlijk. “Kijk nou zelf, er zijn bijna geen mensen. Bad for business,” zegt ze. Prostitutie in tijden van corona. Vrees om het virus op te lopen via een klant heeft ze niet. “Het is gewoon een griepje, er zijn wel meer ziekten. Het maakt mij niet uit. Maar omdat iedereen bang is gemaakt is durft niemand meer hierheen te komen. Nou, de burgemeester zal wel blij zijn.”

Beeld Marc Driessen

